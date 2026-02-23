Allianz Milano, mercoledì sera arriva Cuneo match carico di fascino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2026 – Ultima di stagione regolare per la SuperLega Credem Banca con turno infrasettimanale: si gioca mercoledì alle 20.30. All’Allianz Cloud va in scena Allianz Milano contro Ma Acqua S.Bernardo Cuneo, una delle sfide più appassionanti di questa undicesima giornata, che potrà definire le posizioni dalla terza alla quinta, con tre squadre nel giro di un punto (Trento, Modena e Piacenza), e dalla nona all’undicesima (Padova, Cisterna e Cuneo). Per queste ultime tre non c’è comunque l’accesso ai play off scudetto, ma disputeranno i play off per il 5° posto insieme alle quattro squadre eliminate ai quarti di finale. In palio la qualificazione in Challenge Cup, competizione che vede Allianz Milano impegnata in semifinale: mercoledì 4 marzo, sempre alle 20.30 affronterà all’Allianz Cloud l’Izmir nella gara di andata (prevendita attiva sul portale Vivaticket), ritorno in Turchia il 12 marzo, ovvero dopo gara 1 del quarto di finale playoff contro Rana Verona.

Sia Milano sia Cuneo non stanno vivendo il loro miglior momento stagionale. I piemontesi non vincono dal 25 gennaio (3-2 in casa con il Vero Volley Monza) e nell’ultimo turno hanno ceduto ancora al tie-break a Padova. Anche Milano in SuperLega non vince dal 25 gennaio (3-1 contro Civitanova): sono poi arrivati gli stop contro Modena, Verona e Monza, intervallati fortunatamente dal passaggio del turno in Challenge contro il Norwid di De Cecco.

Pure all’andata la sfida tra Allianz e Ma Acqua S.Bernardo si giocò, nonostante l’appeal del match, in infrasettimanale, giovedì 4 dicembre in diretta Rai. Milano riuscì a portarsi a casa l’intera posta in una partita dominata nei primi due set (finiti a 16 e a 15), ma riaperta da Cuneo, capace di vincere il terzo e giocare in equilibrio il quarto almeno fino al giro di boa. I due giovani opposti Reggers e Feral furono protagonisti con 21 e 16 punti personali. Il duello tra i bomber della SuperLega, con il belga secondo a 412 punti (dopo i 434 di Nikolov) e il francese terzo a 325, è garanzia di spettacolo, così come la sfida tra i palleggiatori Kreling e Baranowicz o il ritorno dello Zar Zaytsev da avversario all’Allianz Cloud con un’altra maglia dopo quelle di Perugia, Modena, Civitanova e Monza. Nella sfida di dicembre Allianz Milano mise a referto ben 13 muri, fondamentale in cui i meneghini non sempre hanno brillato in campionato, cinque dei quali firmati da Reggers.

Questo è l’unico precedente ufficiale, come unico è l’ex della partita, Damiano Catania, a Cuneo in A2 nella stagione 2020/21. Ovviamente per gli appassionati di pallavolo Milano-Cuneo ha precedenti eccome, pur con società diverse: si parla di Gonzaga Milano e Cuneo Volley Ball Club, poi Piemonte Volley (1 scudetto, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe e 7 Coppe europee). Gli incroci riguardano anche coach Roberto Piazza, a Cuneo dal 2012 al 2014. All’andata il caloroso pubblico di Cuneo tributò un bellissimo e non scontato applauso. Poi lo scoutman Paolo Perrone, cuneese doc ed ex giocatore del Cuneo Volley, con cui ha vinto anche uno scudetto Under 18. Entrato molto presto nello staff di Monica Cresta, insieme con l’esperienza in Powervolley arriverà al doppio oro olimpico consecutivo con la nazionale francese, con la quale collabora dal 2014. Impossibile dimenticare infine il consulente per progetti speciali di Allianz Milano, Claudio Galli, ex azzurro e centrale di Cuneo dal 1994 al 1998 in una squadra leggendaria con Ganev, De Giorgi, Lucchetta, Papi, poi Pascual e i due Grbic.

A caccia di record tra Allianz Milano e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Per Milano, nella regular season 2025/2026 Edoardo Caneschi è a -5 attacchi vincenti dai 100. Considerando tutte le competizioni stagionali, Caneschi è a un solo attacco vincente dai 100, Recine a -10 dai 200. In carriera, considerando tutte le competizioni, Tommaso Ichino è a -6 punti dai 500. In SuperLega, sempre contando tutte le competizioni, Caneschi è a -4 muri vincenti dai 400. Sul fronte Cuneo, nella regular season 2025/2026 Aleksandar Stefanovic è a -10 punti dai 100, Nathan Feral a -18 attacchi vincenti dai 300. In carriera regular season Riccardo Copelli è a -1 battuta vincente dai 100. In carriera, tutte le competizioni, Claudio Cattaneo è a -4 battute vincenti dai 100, mentre Lorenzo Codarin è a -5 battute vincenti dai 200 e a -1 muro vincente dai 600.

Come va avanti il campionato di Allianz Milano? Allianz è certa di affrontare il quarto di finale play off contro Rana Verona. Si giocherà al meglio delle cinque partite, con fattore campo per i veneti: le date sono (provvisorie e da confermare) sono: domenica 8 marzo a Verona, domenica 15 a Milano, mercoledì 18 a Verona, eventuale gara 4 domenica 22 a Milano ed eventuale gara 5 domenica 29 marzo a Verona.

Le parole del capitano Ferre Reggers prima della partita

«Mercoledì abbiamo subito un’altra partita simile a quella di domenica contro Monza. Sono sfide che ormai non contano più per la classifica, ma che Milano deve affrontare per far vedere quello che vale. Ce lo siamo detti in faccia in spogliatoio. Dall’ultima sconfitta dobbiamo avere la carica per stare meglio in campo. Cuneo è una bella squadra, che gioca tutti i palloni. Difendono tanto e toccano tutti gli attacchi con il muro. Hanno ottimi attaccanti e un palleggiatore come Baranowicz che è fortissimo con la palla in mano. Saremo in casa nostra e dobbiamo affrontare la partita con una testa diversa dal derby contro il Vero Volley».

Foto credit Legavolley.it