Assago. 37enne investito sulle strisce, indagine lampo: arrestato a Rozzano pirata della strada in meno di 48 ore – FOTO

Aveva investito una 37enne sulle strisce pedonali senza prestare soccorso

(mi-lorenteggio.coM) È stato denunciato per omissione soccorso e si è visto sequestrare la patente di guida l’automobilista di 88 anni, residente a Rozzano, che venerdì sera ha investito una donna sulle strisce pedonali, per poi allontanarsi senza prestare aiuto.

Si è conclusa in meno di 48 ore ‘l’indagine lampo’ condotta dalla Polizia Locale di Assago, che è riuscita a risalire all’identità del pirata della strada. Una volta in comando, l’uomo ha ammesso le proprie responsabilità.

L’incidente risale a venerdì sera, lungo viale Milanofiori, all’altezza del Mediolanum Forum. Una donna di 37 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un’auto che viaggiava verso Rozzano. L’impatto è stato particolarmente violento: la vittima è stata sbalzata a diversi metri di distanza. Le sue condizioni sono apparse subito gravi e la prognosi resta riservata.

Scattato l’allarme, gli agenti del comando assaghese, coordinati dal Comandante Stefano Ripoldi, hanno immediatamente avviato le indagini, nonostante l’assenza iniziale di elementi decisivi. Fondamentale si è rivelato l’utilizzo di tecnologie avanzate, come i sistemi di lettura targhe (OCR) e le telecamere di contesto installate nei nodi stradali a maggiore densità di traffico. Determinante anche la collaborazione intercomunale con la Polizia Locale di Rozzano, che ha consentito di restringere rapidamente il campo e identificare il veicolo coinvolto.

Il risultato investigativo si inserisce in un più ampio potenziamento della struttura operativa del comando di Assago. Nel corso del 2025, sotto la guida del comandante Ripoldi, il corpo ha beneficiato di un significativo rafforzamento delle risorse umane, investimento che ha incrementato la capacità di controllo del territorio e la rapidità d’intervento.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha annunciato ulteriori interventi sul fronte della sicurezza stradale: è in programma l’ampliamento del sistema di videosorveglianza con nuove telecamere e il potenziamento dell’illuminazione in corrispondenza di alcuni attraversamenti pedonali, con l’obiettivo di prevenire nuovi incidenti e tutelare maggiormente i pedoni.