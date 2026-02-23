Assisi. Aperta la storica ostensione 2026 delle spoglie di san Francesco: attesi 400mila pellegrini

Ostensione pubblica delle spoglie mortali di San Francesco, evento centrale dell’ottavo centenario della sua morte

(mi-lorenteggio.com) Assisi, 23 febbraio 2026 – Sabato 21 febbraio a partire dalle ore 9.00 si è proceduto – alla presenza tra gli altri di diversi frati della comunità – all’estumulazione dei resti mortali di san Francesco dal sarcofago in cui riposano. Deposti su una mensa preparata ad hoc nella cripta della Basilica, alle 16 sono stati traslati nella chiesa inferiore della Basilica, dove si è tenuta la solenne celebrazione dei Vespri alla presenza di circa 300 frati.

La celebrazione – presieduta dal cardinale Ángel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi – è stata trasmessa in diretta su Rai1 all’interno del programma “A sua Immagine”, al cui staff (autori, regista, ecc.) va tutto il nostro grazie per la preziosa e fattiva collaborazione.

Domenica 22 febbraio, alle 11, sempre in diretta su Rai1 all’interno del programma “A sua Immagine”, sarà trasmessa la celebrazione eucaristica domenicale, sempre presieduta dal cardinale Ángel Fernandez Artime, legato pontificio per le Basiliche papali di Assisi.

L’ostensione, che proseguirà fino al 22 marzo, è un invito a riscoprire l’eredità di Francesco, un uomo il cui messaggio di pace e fraternità continua a parlare al cuore dell’umanità. Ricordare la sua morte significa celebrarne la vita e l’impatto che, a 800 anni di distanza, continua a ispirare il nostro cammino.

Il prossimo mese sarà particolarmente intenso per il Sacro Convento di San Francesco in Assisi, la cui comunità di frati si prepara ad accogliere le centinaia di migliaia di persone che arriveranno ad Assisi durante il mese della prima ostensione pubblica e prolungata delle spoglie mortali di san Francesco. Dal 21 febbraio al 22 marzo 2026, il calendario prevede numerosi appuntamenti significativi dal punto di vista liturgico, culturale e spirituale, che contribuiranno a favorire incontro e partecipazione per tutti.

Ne riportiamo di seguito il calendario rimandando, per maggiori informazioni, a sanfrancesco.org .

EVENTI LITURGICI

21 febbraio, ore 16: Traslazione della teca con le spoglie dalla cripta alla chiesa inferiore della Basilica, presieduta dal cardinale Àngel Fernandez Artime. Evento trasmesso su Rai1.

22 febbraio, ore 11: Santa Messa nella chiesa superiore della Basilica, presieduta dal cardinale Àngel Fernandez Artime, in diretta su Rai1.

22 marzo, ore 17: Celebrazione eucaristica di chiusura, presieduta dal cardinale Matteo Zuppi.

EVENTI SPIRITUALI

14-15 marzo: Meeting Francescano Giovani, dedicato ai giovani per approfondire i valori francescani.

EVENTI CULTURALI (concerti)

21 febbraio, ore 21: Concerto della “Schola Cantorum of the London Oratory School”.

28 febbraio, 7 marzo, 21 marzo, ore 19.30: Concerti “Sacrae Passionis Concentus” della Cappella Musicale della Basilica.

10 marzo, ore 21: Concerto dei Knoxville Catholic High School Singers.

17 marzo: Concerto dell’Orchestra da Camera Fiorentina.

Conferenza stampa

21 febbraio, ore 12: Presentazione dell’ostensione nella Sala Cimabue, Centro Convegni Colle del Paradiso.

Tutti gli eventi sono gratuiti, ma alcune celebrazioni richiedono prenotazione tramite il sito ufficiale.

Redazione