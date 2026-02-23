Cinema Milano: tolti i sigilli al Cinemino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2026 – Oggi, alle ore 18:00, sono stati ufficialmente rimossi i sigilli alla sala de Il Cinemino di Milano. Dopo un mese di chiusura forzata, lo spazio può finalmente tornare a vivere. La notizia rappresenta un passaggio importante per l’Associazione SeiSeneca e per le migliaia di persone che rendono Il Cinemino un presidio culturale indipendente nel cuore di Milano.

Il commento dello staff del Cinemino:

“Accogliamo la decisione del Tribunale di Milano con grande gioia e soddisfazione.

Come abbiamo detto sin dall’inizio, abbiamo sempre avuto fiducia nel giudizio del Tribunale e siamo sempre stati disponibili a collaborare per chiarire ogni punto che riguardi la sicurezza del Cinemino e la natura culturale e no profit della nostra associazione, che rivendichiamo con orgoglio.

Quello che non abbiamo mai potuto accettare sono gli accostamenti alla tragica vicenda di Crans Montana e alle condizioni di sicurezza di quel locale e i sospetti sulle reali finalità della nostra associazione. Nel corso di questi anni non solo non abbiamo realizzato alcun profitto, ma abbiamo investito tutte le nostre entrate nella sicurezza del Cinemino e nell’attività culturale che abbiamo svolto nella sala di proiezione di Via Seneca e in tutta la città di Milano e soprattutto nelle sue periferie. Abbiamo potuto documentare tutti gli interventi che abbiamo fatto realizzare per rendere il

Cinemino conforme alla normativa antincendio e di sicurezza sul lavoro, oltre all’attività che ha reso in questi anni il Cinemino un punto fermo della cultura milanese.

La decisione del Tribunale di Milano ci restituisce la nostra dignità e restituisce a Milano e ai nostri associati un luogo sicuro di socialità e cultura.”

L’Associazione SeiSeneca desidera ringraziare le Istituzioni e tutte le associazioni, le realtà culturali e sociali della città che hanno espresso sostegno in questo mese difficile, così come tutte le socie e i soci de il Cinemino che, con la loro vicinanza e partecipazione, hanno reso evidente quando questo progetto sia radicato e condiviso.

Non riapre semplicemente una sala: riapre una comunità.

Le proiezioni del Cinemino ricominciano il 26 febbraio dalle ore 15.00.

“Vi aspettiamo alle 18 al bar per un brindisi e in sala per un film. Continuate a dimostrarci la vostra vicinanza e fate richiesta della tessera associativa su www.ilcinemino.it” conclude il comunicato dell’Associazione SeiSeneca.

V. A.