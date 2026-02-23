Milano: Lidl Italia inaugura il 25° store in città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 febbraio 2026 – Lidl Italia ha inaugurato il suo 25° store a Milano, in Via Maestri Campionesi 7, nei pressi di piazzale Libia ai confini con il distretto di Porta Vittoria. Il nuovo store ha portato all’assunzione di 21 nuovi collaboratori e sarà aperto al pubblico dal lunedì alla domenica dalle 8:00 alle 21:00. Per fare la spesa, i clienti potranno usufruire di un comodo parcheggio con più di 70 posti auto dotato di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche.

Un progetto di riqualificazione urbana

L’apertura del nuovo punto vendita, che dispone di un’area vendita di oltre 1.200mq, rappresenta un significativo intervento di riqualificazione urbana che ha restituito alla comunità spazi più curati e accessibili. Lo store, infatti, è stato realizzato all’interno di uno stabile commerciale esistente, evitando nuove edificazioni e contribuendo alla rigenerazione del tessuto urbano. L’Azienda ha inoltre effettuato interventi di miglioramento e ammodernamento degli spazi, valorizzando un’area in parte degradata. L’edificio è alimentato al 100% da fonti rinnovabili e dotato di un sistema di illuminazione a LED ad alta efficienza, che consente un risparmio energetico del 50% rispetto alle tecnologie tradizionali.

Un punto vendita completo per una spesa semplice e conveniente

Il punto vendita Lidl è strutturato per garantire un servizio all’insegna della qualità e della freschezza quotidiana. L’ingresso si apre sul reparto ortofrutta, rifornito giornalmente, seguito dall’area panetteria e dalla rosticceria, ideale per chi desidera piatti pronti. Grande attenzione è riservata alle diete plant-based con la linea Vemondo, certificata V-Label e in continuo aggiornamento. L’assortimento valorizza le eccellenze gastronomiche con il marchio Deluxe e celebra la tradizione nostrana con i prodotti Italiamo. Oltre all’alimentare, l’offerta spazia nel “non food” con gli utensili per il fai-da-te Parkside e l’abbigliamento sportivo Crivit e ai prodotti per la cura della persona Cien e il pet care Orlando e Coshida. Il nostro servizio si estende anche al digitale con l’app Lidl Plus: che offre sconti esclusivi e la consultazione rapida dei volantini.