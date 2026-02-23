Milleproroghe, Colucci (Nm): Scelta di responsabilità e stabilità per famiglie, imprese e territori

(mi-lorenteggio.com) Roma, 23 febbraio 2026 – “Il Milleproroghe rappresenta una scelta di responsabilità nell’interesse del Paese. Noi moderati abbiamo votato a favore della sua conversione in legge perché non è un semplice provvedimento tecnico, ma uno strumento concreto per garantire ai cittadini certezza del diritto, continuità amministrativa e stabilità normativa in una fase ancora complessa per la nostra economia – ha dichiarato in aula Alessandro Colucci, deputato di Noi Moderati. “Prorogare termini quando necessario non significa rinviare le riforme, ma renderle applicabili, evitando blocchi e rigidità che danneggerebbero cittadini e imprese. Con questo decreto sosteniamo il sistema produttivo, accompagniamo gli enti territoriali e mettiamo le amministrazioni nelle condizioni di lavorare con maggiore efficienza. È un intervento che tutela la crescita e rafforza la competitività del sistema Italia. Da relatore di maggioranza – ha spiegato l’onorevole – tengo a sottolineare che il Parlamento, in sede di conversione, ha lavorato molto, con proposte importanti, alcune delle quali accolte, altre confluite in ordini del giorno che diventeranno in seguito iniziative di governo. Questo dimostra che anche su provvedimenti complessi la dialettica parlamentare contribuisce a rafforzare la qualità dell’azione di governo. Il ruolo della Camera dei Deputati non è stato notarile, ma sostanziale. Particolarmente rilevanti, per il loro impatto sullo sviluppo sostenibile e sulla coesione sociale, sono misure come la proroga dell’attività istruttoria sui Livelli essenziali delle prestazioni: un passaggio fondamentale per garantire diritti uniformi su tutto il territorio nazionale e costruire un’autonomia responsabile e sostenibile. Importanti anche le misure in materia ambientale, come l’estensione della gestione commissariale dell’area di Bagnoli-Coroglio, e sul fronte energetico, strategico per lo sviluppo. Interventi che consentono di proseguire nei percorsi di bonifica, messa in sicurezza e transizione energetica senza rallentamenti burocratici, favorendo investimenti in rinnovabili e infrastrutture ed evitando che ritardi normativi frenino la corsa verso l’autonomia energetica post-crisi ucraina”.

Infine, “In una fase internazionale ancora instabile, la stabilità normativa è un valore politico oltre che economico. Gli investimenti arrivano dove c’è chiarezza, coerenza e affidabilità. Con questo voto scegliamo il pragmatismo contro l’ideologia e la responsabilità contro l’improvvisazione. Noi Moderati continueremo a sostenere provvedimenti che garantiscano equilibrio nei conti pubblici, sostegno alle imprese e tutela dei territori. Il nostro obiettivo è chiaro: crescita, stabilità e riforme attuate con serietà”, ha concluso Colucci.