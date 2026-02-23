Open Ginnastica Acrobatica, il Nuovo Centro Sportivo Corsico protagonista non solo in pedana ma anche dal punto di vista organizzativo – FOTO

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 23 febbraio 2026 – La stagione della Federazione Ginnastica d’Italia si è aperta nel segno dell’energia e dell’entusiasmo con la prima prova del Campionato Italiano di ginnastica acrobatica, appuntamento che ha subito messo in luce talento, rinnovamento tecnico e grande partecipazione.

Open: Milano inaugura la stagione

La prima prova della categoria Open si è svolta a Milano il 7 e 8 febbraio ed è stata organizzata dal Nuovo Centro Sportivo Corsico, protagonista non solo in pedana ma anche dal punto di vista organizzativo. Oltre 300 atleti sono scesi in gara per rompere il ghiaccio di una stagione che si preannuncia lunga e combattuta.

Come da tradizione per la gara inaugurale, i giudici hanno potuto osservare i nuovi esercizi preparati durante l’inverno. Non sono mancati piccoli errori dovuti all’emozione e alla necessità di rodare le routine in gara, ma la qualità tecnica complessiva ha confermato la crescita del movimento.

Ottimi i risultati proprio per il Nuovo Centro Sportivo Corsico, che davanti al pubblico di casa ha conquistato un oro nel trio femminile L4 con Borsi-Brianti-Cipolla e un bronzo nella coppia femminile L5 Sacchetti-Seccia. Molto positiva anche la prova delle combinazioni L2, categoria tra le più numerose e competitive, che ha visto le atlete corsichesi stabilmente nella parte alta della classifica, segno di un vivaio solido e in continua evoluzione.

Allievi/Gold: conferme ad Alassio

Due settimane più tardi, il 21 e 22 febbraio, la competizione si è spostata ad Alassio per la prima prova Allievi/Gold. Anche in questa occasione il Nuovo Centro Sportivo Corsico ha confermato il proprio valore con piazzamenti di prestigio.

Nella categoria 11-18 trionfa la coppia Ludena–Petroccione, mentre nella 10-16 è il trio Antonietti–Iiritano-Marangoci a salire sul gradino più alto del podio. Argento per il gruppo femminile 11-18 composto da Millefiori–Salvador–Zorzitto e bronzo per Sforza–Giannattasio–Firenze, a completare un bottino ricco e significativo.

Risultati resi possibili dal lavoro di un affiatato team di allenatrici – Ilaria, Claudia, Martina, Alessandra, Roberta, Beatrice e Francesca – coordinate dalla responsabile del settore ginnastica del Nuovo Centro Sportivo Corsico, Laura Gatto. Negli anni si è costruito un gruppo solido, coeso e tecnicamente preparato, capace di unire esperienza, programmazione e attenzione alla crescita individuale delle atlete.

L’esperienza maturata stagione dopo stagione si riflette oggi nella qualità degli esercizi presentati in pedana e nella capacità di affrontare con maturità anche le inevitabili difficoltà della prima gara. Il commento dello staff è carico di soddisfazione: qualche errore dettato dall’emozione dell’esordio è fisiologico, ma il bottino di medaglie dimostra la bontà del lavoro svolto quotidianamente in palestra.

Verso la finale nazionale

Questa prima prova, insieme alle successive tappe del campionato, sarà determinante per l’accesso alla finale di maggio, dove verranno assegnati i titoli nazionali. La stagione è appena iniziata, ma i segnali sono chiari: la ginnastica acrobatica italiana è pronta a regalare spettacolo, e il Nuovo Centro Sportivo Corsico, forte della propria esperienza e di un gruppo costruito con passione negli anni, ha tutte le carte in regola per essere ancora protagonista.

