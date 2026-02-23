Rozzano. Il PalaCrazy sede delle Finali Regionali Under 17 PGS: il programma

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 23 febbraio 2026 – Il PalaCrazy è stato scelto dal PGS di Milano per ospitare l’evento più prestigioso della stagione giovanile: le Finali Regionali di pallavolo maschile Under 17!

ASD Crazy Volley di Rozzano ha ricevuto l’incarico di organizzare questo prestigioso evento presso la , il PalaCrazy, sita nella Scuola Media Curiel di Via Lambro a Rozzano: una grande opportunità di aggregazione e visibilità per la nostra società e per tutta la comunità sportiva e non di Rozzano.

Un riconoscimento che premia il lavoro della società, la qualità della struttura e, soprattutto, il talento dei ragazzi.

SABATO 28 FEBBRAIO – IL PROGRAMMA:

Ore 15.30: Finale 3°/4° Posto

S. Massimiliano Kolbe (Legnano) Billa Volley (Milano)

Ore 17.30: FINALISSIMA 1°/2° Posto

Volley Team (Lissone) CRAZY VOLLEY (Rozzano)

“Le nostre tigri, dopo una stagione straordinaria, scenderanno in campo davanti al proprio pubblico per contendersi il titolo di Campioni Regionali. Sarà una battaglia di nervi, cuore e grande volley!

UN PRESTIGIO PER TUTTA LA COMUNITÀ

Ospitare le finali regionali è un grande riconoscimento per il Crazy Volley, che ha investito energie e risorse per valorizzare la struttura della Scuola Media Curiel in Via Lambro 92. È un vanto per l’intera comunità di Rozzano, che dimostra di possedere impianti sportivi di eccellenza, idonei ad accogliere eventi di questa portata.

RINGRAZIAMENTI

Un sentito ringraziamento va al Comune di Rozzano e all’AMA Rozzano per l’impegno costante profuso nell’ammodernare e nel mantenere efficiente la struttura, permettendoci di trasformarla in un vero e proprio tempio della pallavolo.

CHIAMATA A RACCOLTA:

Sabato 28 febbraio non prendete impegni. Abbiamo bisogno di tutto il calore della “Tana” per spingere i nostri ragazzi verso il sogno regionale. Indossate i colori neroarancio, portate sciarpe e bandiere: facciamo tremare il PalaCrazy”.