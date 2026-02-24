CIRFOOD inaugura i nuovi uffici a Cologno Monzese

(mi-lorenteggio.com) Cologno Monzese, 24 febbraio 2026 – CIRFOOD, impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare, rafforza la propria presenza in Lombardia con l’apertura dei nuovi uffici. L’inaugurazione, che si è tenuta lunedì 23 febbraio, rappresenta un momento importante nel percorso di sviluppo e consolidamento dell’azienda nella regione.

I nuovi spazi nascono come luogo operativo e relazionale, pensato per favorire collaborazione, prossimità e qualità del lavoro quotidiano, in linea con i valori di attenzione alle persone, innovazione e radicamento territoriale che da sempre contraddistinguono CIRFOOD.

Nel 2024 il Gruppo CIRFOOD ha servito 100 milioni di pasti, con un giro d’affari complessivo di 647,5 milioni di euro. In Lombardia, in particolare, il fatturato ha raggiunto i 111 milioni di euro, con 18,5 milioni di pasti serviti in 175 strutture e un team composto da 2.083 persone. Solo nel 2024, inoltre, CIRFOOD ha investito 2 milioni di euro sul territorio lombardo, a conferma del ruolo strategico della regione e della volontà concreta di continuare a crescere e innovare.

L’apertura degli uffici di Cologno Monzese conferma l’impegno della cooperativa nel rafforzare il legame con le comunità locali e nel sostenere lo sviluppo dell’Area Lombardia, creando nuove opportunità di crescita, condivisione e progettualità per il futuro.