Corsico. Al Saloncino La Pianta la mostra collettiva ‘Libertè Diversitè Sororitè’

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 24 febbraio 2026 – Una mostra organizzata e curata dalla Fondazione Sormani Prota-Giurleo ETS.

Un titolo, Libertè Diversitè Sororitè, che rimanda alla nota frase della Rivoluzione del 1789 assunta poi come motto nazionale della Repubblica francese.

Le modifiche inserite, Diversité in luogo di Egalité e Sororitè in sostituzione di Fraternité, indicano la volontà di esplicitare il senso della libertà femminile basata sulla differenza di genere e sulla relazione tra donne.

Una mostra che, anche attraverso il riferimento alle madri simboliche, artiste alle quali è stato riconosciuto il senso dell’esistenza e dei saperi, offra esperienze femminili positive alle quali le donne possano riferirsi e alle quali gli uomini possano riconoscere l’autorevolezza che induce al rispetto.

Così scrive, riferendosi alle artiste e alle loro opere, Cristina Rossi nel testo di presentazione della mostra: “Astratte, informali, materiche o concettuali, diverse per poetica e generazione, le artiste sembrano sfuggire a un codice linguistico preciso non per sfuggire alla loro identità ma per sottrarre qualsiasi connotazione narrativa o psicologica al loro fare arte. Sono le loro

opere a suscitare nell’osservatore non solo una partecipazione attiva, ma quella sorta di identificazione che ci chiama profondamente in causa, che ci invita a “sentire che cosa l’opera muove dentro di noi.”

Mostra: collettiva

Titolo: Liberté Diversité Sororité

Artiste: Anna Buonapace, Margherita Cavallo, Fernanda Fedi, Gretel Fehr, Mavi Ferrando, Alicia Iglesias, Nadia Magnabosco, Marilde Magni, Silvia Paladini, Antonella Prota-Giurleo, Mintoy Puledda Piras.

Luogo: Saloncino La Pianta. Via Leopardi 7. Corsico (Milano)

Testo critico: Cristina Rossi

Curatela: Antonella Prota-Giurleo

Allestimento: Gretel Fehr

Inaugurazione: Domenica 1° marzo alle ore 18. Proiezione di immagini di opere di

madri simboliche in campo artistico e di documentazione delle artiste invitate.

Interventi dell’Amministrazione di Corsico, Antonella Prota-Giurleo per la Fondazione

Sormani Prota-Giurleo ETS e Cristina Rossi giornalista e critica.

Durata: fino al giorno 16 marzo

Orari: dalle ore 16 alle 18.30 con chiusura il martedì

Contatti: Fondazione tel +39 347 03 12 744, contatti@fondazionesormaniprota-giurleo.it