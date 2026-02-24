Disabilità e lavoro, FdI: “Superare l’assistenzialismo, costruire autonomia e opportunità concrete”

Garavaglia e Diso: “Dalla Lombardia un impegno serio per trasformare i diritti in percorsi di vita, formazione e occupazione”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – Si è svolto lunedì 23 febbraio presso la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli il convegno promosso dal Dipartimento Equità Sociale e Disabilità di Fratelli d’Italia Milano Provincia, un momento di confronto dedicato ai temi dell’inclusione lavorativa, dei diritti e delle politiche sociali, che ha visto la partecipazione di istituzioni, operatori del settore e realtà associative del territorio.

L’iniziativa ha rappresentato un primo passo concreto per rafforzare il dialogo tra i diversi attori coinvolti, con l’obiettivo di costruire una rete sempre più efficace e capace di rispondere ai bisogni reali delle persone con disabilità, superando approcci puramente assistenzialisti e promuovendo invece autonomia, formazione e inserimento lavorativo.

Ad aprire i lavori è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia in Regione Lombardia, Christian Garavaglia:

«Regione Lombardia sta investendo risorse importanti su un tema di grande sensibilità, attraverso bandi e progettualità mirate che puntano a rafforzare l’inclusione lavorativa e sociale. Il nostro obiettivo è trasformare le pari opportunità da principio astratto a realtà concreta, costruendo percorsi che consentano a ogni persona di esprimere il proprio potenziale. Dobbiamo continuare a sostenere politiche attive, capaci di valorizzare il lavoro e la dignità, superando definitivamente una visione assistenzialista che non risponde più alle esigenze delle persone».

Garavaglia ha inoltre sottolineato l’importanza di momenti di confronto come quello odierno:

«Incontri tematici come questo sono fondamentali per mettere a sistema esperienze, competenze e buone pratiche, individuando obiettivi chiari e condivisi su cui costruire politiche sempre più efficaci e radicate sul territorio».

Sulla stessa linea Deborah Diso, vicepresidente del Dipartimento Equità Sociale e Disabilità FDI Milano Provincia, che ha evidenziato il valore del lavoro di squadra:

«Questo evento rappresenta un punto di partenza importante per creare una rete stabile tra istituzioni, sistema sanitario, enti locali e associazioni. L’inclusione non può restare uno slogan, ma deve tradursi in strumenti concreti, percorsi di formazione e opportunità lavorative reali, capaci di accompagnare le persone lungo tutto il loro percorso di vita».

Diso ha poi ribadito la centralità dell’autonomia come obiettivo prioritario:

«Parlare di disabilità significa parlare di dignità, indipendenza e possibilità. È fondamentale lavorare affinché ogni persona possa diventare protagonista della propria vita, attraverso percorsi che uniscano istruzione, formazione e inserimento lavorativo. Solo così possiamo costruire una società realmente inclusiva, che non lasci indietro nessuno e sappia valorizzare ogni talento».

Il convegno si è confermato un momento di confronto concreto e partecipato, segnando l’avvio di un percorso che Fratelli d’Italia intende portare avanti con determinazione, rafforzando politiche sociali capaci di mettere al centro la persona, il lavoro e la piena inclusione nella comunità.