EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. CERCASI CONCESSIONARIO PER IL RECUPERO E LA GESTIONE DI 10 ALLOGGI SFITTI IN CONDOMINI MISTI NEL GALLARATESE

Gli appartamenti saranno recuperati e assegnati a canoni accessibili, dando priorità a nuclei sotto sfratto. Bottero: “Iniziativa di valore, grazie alla quale il Comune dà risposte concrete ai cittadini in difficoltà a restare nel mercato privato degli affitti”



(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – Il Comune di Milano cerca un soggetto cui assegnare in concessione d’uso e far gestire dieci unità immobiliari ad uso abitativo sfitte di sua proprietà, per la durata di vent’anni, nell’ambito del progetto “Risposte alle emergenze attraverso il recupero degli alloggi sfitti nei condomini misti”.

Gli appartamenti, situati in condomini misti nei quartieri Gallaratese-Valsesia-Ghisolfa (Municipi 7 e 8), dovranno essere recuperati dal soggetto selezionato e successivamente assegnati – tramite bando – a nuclei familiari con ISEE non superiore a 26.000 euro, dando priorità a quelli sottoposti a provvedimenti di sfratto per morosità incolpevole.

Il canone di locazione previsto non dovrà superare i 65 euro/mq annuo.



L’avviso è online sul sito del Comune di Milano.

Per partecipare, i soggetti interessati (enti pubblici, privati, società, associazioni, fondazioni, cooperative e altri organismi indicati nel bando) dovranno rispondere a specifici requisiti e presentare un progetto gestionale, tecnico ed economico riguardante il recupero e la successiva gestione degli appartamenti.

Sarà possibile inviare le domande fino alle ore 12 del 31 marzo 2026.



“Con questi dieci appartamenti nel Gallaratese, il Comune di Milano completa la messa a bando dell’intero stock di 305 alloggi pubblici di sua proprietà a disposizione per l’attuazione di questo progetto che valorizza le unità abitative comunali in condomini misti così da rispondere con efficacia alle emergenze abitative – commenta l’assessore all’Edilizia Residenziale Pubblica Fabio Bottero –. Questa è una delle tante azioni che l’Amministrazione, con la Direzione Casa sta portando avanti da tempo, per incrementare l’offerta di case a canoni di locazione accessibili, in grado di incontrare le necessità dei cittadini e delle cittadine che si trovano in difficoltà a rimanere nel mercato degli affitti privati. Ringrazio sin da ora i soggetti che parteciperanno all’avviso, perché per affrontare la questione abitativa e le sue criticità occorre la collaborazione di tutti”.