GALLERIA VITTORIO EMANUELE II. IL 22 SETTEMBRE IL SALOTTO DELLA CITTÀ OSPITERÀ VOGUE WORLD MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – Dopo New York, Londra, Parigi e Los Angeles, Vogue World arriva a Milano. Sarà la Galleria Vittorio Emanuele II a ospitare, il prossimo 22 settembre, la quinta edizione del grande evento internazionale organizzato da Vogue ogni anno in una delle capitali mondiali della moda.

A svelare la location è stata la Chief Content Officer di Condé Nast e Global Editorial Director di Vogue, Anna Wintour, insieme al Sindaco di Milano Giuseppe Sala, nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta oggi a Palazzo Marino.

Vogue World Milano 2026 celebrerà la creatività italiana, la moda in quanto cultura e industria, senza dimenticare sostenibilità e tecnologia.

“Vogue World è un evento straordinario, ospitato solo dalle più grandi capitali del mondo della moda – ha spiegato il Sindaco Sala –. È un onore per Milano accogliere questo importante appuntamento. Non si tratta solo di dare lustro alla nostra città e al settore della moda, in cui Milano è un punto di riferimento indiscusso a livello internazionale. Questo evento avrà anche un impatto sociale rilevante. Vogue, infatti, si è impegnata a sostenere con un contributo economico di almeno due milioni di euro iniziative culturali e sociali nella nostra città, a beneficio di tutta la comunità. Ringrazio Anna Wintour e l’intera famiglia di Vogue e Condé Nast per la fiducia riposta in Milano e nelle sue qualità. Non vi deluderemo”.

Alla conferenza sono intervenuti Alessandro Di Michele (direttore creativo di Valentino), Lorenzo Bertelli (Group Chief Marketing Officer e Group Head of Corporate Social Responsibility di Prada), l’étoile Roberto Bolle e Francesca Ragazzi (Head of Editorial content di Vogue Italia). Hanno preso parte all’incontro la campionessa olimpica Arianna Fontana e gli assessori Alessia Cappello (Sviluppo economico), Emmanuel Conte (Demanio) e Tommaso Sacchi (Cultura).

