Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali, con A35 Brebemi

Da domenica 1° marzo aperture congiunte visite ed eventi in 23 località: 11 giornate, 4 province, 20 mila visitatori

(mi-lorenteggio.com) Martinengo, 24 febbraio 2026. Con la bella stagione riprendono le “Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali”, con portoni che si aprono e ponti levatoi che tornano a scricchiolare. Rocche, manieri e dimore storiche – spesso non visitabili – si animano con rievocazioni in costume, laboratori per bambini, visite guidate, eventi, mercatini d’antiquariato e prodotti tipici.

Ogni prima domenica del mese e nelle principali festività – per un totale di 11 giornate – sarà possibile visitare 23 realtà pubbliche e private in un territorio della media pianura lombarda che si estende su 4 province. Piccoli borghi e grandi castelli, spesso non aperti al pubblico, entrano in un circuito che si conferma apprezzato dai 20 mila turisti che ogni anno scelgono questa proposta. Ogni visitatore può costruire liberamente il proprio itinerario, scegliendo quali e quante località visitare sulla base delle aperture previste per ciascuna data.

Tutte le informazioni sono facilmente reperibili online sul sito di Pianura da scoprire, che nel 2025 ha registrato 1 milione e 300 mila visualizzazioni sulle pagine dedicate del sito www.pianuradascoprire.it e sui canali social dell’Associazione.

Il portale, costantemente aggiornato, offre informazioni dettagliate su orari, costi e modalità di prenotazione, oltre una panoramica sugli eventi collaterali, consigli sulla ristorazione locale e proposte di percorsi tematici, paesaggistici e bike friendly. In ogni località sarà possibile acquistare il “Passaporto”, un libretto con immagini e descrizioni dei luoghi visitabili su cui apporre un timbro ad ogni tappa del proprio viaggio.

Da quest’anno saranno inoltre disponibili le nuove shopper in tela dedicate alla manifestazione.

Si conferma anche per il 2026 la collaborazione avviata nel 2025 con il circuito “Ville Aperte in Brianza”, che in due periodi dell’anno (fine aprile e metà settembre) consente di visitare residenze normalmente chiuse al pubblico. Un’iniziativa che amplia ulteriormente l’offerta culturale e turistica regionale.

Calendario aperture 2026: Domenica 1° marzo, Lunedì 6 aprile (Pasquetta), Sabato 25 aprile (Festa della Liberazione), Venerdì 1° maggio (Festa del Lavoro), Domenica 3 maggio, Martedì 2 giugno (Festa della Repubblica), Domenica 7 giugno, Sabato 4 luglio (edizione serale), Domenica 6 settembre, Domenica 4 ottobre, Domenica 1° novembre .

Le 23 località coinvolte si trovano nelle seguenti province: Bergamo, Brescia, Cremona e Milano. Si ringraziano Regione Lombardia per il patrocinio concesso, A35 Brebemi Aleatica (main sponsor dell’iniziativa) e Fondazione Comunità Bergamasca per il sostegno.

Debora Massari, Assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda: “Questa iniziativa dimostra che quando il territorio fa rete, l’attrattività cresce e genera valore reale. Le aperture congiunte dei castelli, palazzi e borghi medievali della pianura lombarda trasformano singole eccellenze in un circuito organizzato, capace di intercettare nuovi flussi e valorizzare anche le realtà meno conosciute. È così che rafforziamo l’identità lombarda e sosteniamo concretamente le economie locali, puntando su qualità, esperienza e continuità nel tempo.”

Giuseppe Togni, Presidente dell’associazione Pianura da scoprire: “Da dodici anni la manifestazione si rinnova con costanza, intercettando nuovi visitatori provenienti da tutta la Lombardia e non solo, attivando collaborazioni e partnership sempre nuove e promuovendo percorsi e circuiti tematici. La continuità dei risultati si fonda sulla collaborazione tra Comuni, Associazioni, professionisti e volontari che, con passione, dedicano tempo ed energie alla buona riuscita dell’iniziativa. A tutti loro va il mio personale ringraziamento. Anche quest’anno si rinnova la collaborazione con il circuito “Ville Aperte in Brianza”, ampliando ulteriormente l’offerta culturale per i visitatori e creando nuove sinergie tra realtà affini, nel comune intento di promuovere il patrimonio storico, artistico e paesaggistico come risorsa fondamentale per lo sviluppo e la qualità del territorio.”

Matteo Milanesi, Direttore generale A35 Brebemi Aleatica: “Essere anche quest’anno Main Sponsor delle “Giornate dei Castelli, Palazzi e Borghi medievali” significa rafforzare un legame autentico con i territori che A35 Brebemi attraversa e connette ogni giorno in modo capillare, sicuro e diretto. La crescita del traffico registrata nel 2025 (+3%) conferma come l’infrastruttura sia sempre più scelta anche per il tempo libero e i fine settimana, facilitando la scoperta di luoghi ricchi di storia e identità. In un contesto caratterizzato dal rafforzamento dei flussi lungo la direttrice Milano–Nord Est, anche grazie a Olimpiadi e Paralimpiadi, continuiamo a investire in iniziative che valorizzano cultura, turismo e comunità locali, contribuendo a rendere il territorio ancora più accessibile e attrattivo.”

Federica Bruletti, Segretario generale Fondazione della Comunità Bergamasca: “Il circuito “Castelli, Palazzi e Borghi medievali” rappresenta un esempio concreto di cultura diffusa e di qualità, che la Fondazione sostiene attraverso il Bando Cultura e la propria strategia erogativa. Non si tratta soltanto di valorizzare un patrimonio storico straordinario, ma di creare occasioni di incontro tra luoghi, comunità e visitatori, attivando una rete territoriale ampia e coesa. La scelta di promuovere aperture coordinate, itinerari personalizzabili e strumenti come il “Passaporto del visitatore” dimostra come la cultura possa essere leva di partecipazione e sviluppo locale. Per la Fondazione, sostenere iniziative come questa significa investire in una cultura che rafforza l’identità dei territori, crea connessioni tra pubblico e privato e rende accessibile un patrimonio che, da risorsa potenziale, diventa esperienza viva e condivisa. È in questa direzione che vogliamo continuare a orientare il nostro impegno: promuovere progettualità capaci di unire qualità artistica, radicamento territoriale e partecipazione delle comunità.”