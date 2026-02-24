GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MARTEDÌ 24 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, martedì 24 febbraio.

PALAZZO LOMBARDIA, PRESIDENTE FONTANA E SOTTOSEGRETARIO PICCHI A 90° COMPLEANNO DI DAN PETERSON

Il presidente della Giunta regionale, Attilio Fontana, e il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, partecipano all’evento celebrativo del 90° compleanno dell’ex allenatore di basket Dan Peterson. E’ prevista la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, e degli ex giocatori Dino Meneghin e Danilo Gallinari.

– ore 18, Belvedere di Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 39° piano

MILANO, VICEPRESIDENTE ALPARONE E ASSESSORI BEDUSCHI E FERMI A PRESENTAZIONE RAPPORTO ‘LOMBARDIA 2025’ SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore al Bilancio, Marco Alparone, intorno alle 12.30, chiude i lavori del convegno di presentazione del rapporto ‘Lombardia 2025 – L’intelligenza Artificiale per la sostenibilità’, realizzato da Polis-Lombardia. All’evento intervengono, alle 12, gli assessori Alessandro Fermi (Università, Ricerca, Innovazione) e Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste). Presente anche il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo.

– ore 9.15, Auditorium di ‘Polis – Lombardia’ (via Taramelli, 26 – Milano).

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI A CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE CAMPIONATI REGIONALI DI SCI ALPINO PULCINI E CHILDREN

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, interviene alla conferenza stampa di presentazione dei campionati regionali di sci alpino per le categorie Pulcini (U9-U12) e Children (Ragazzi U14, Allievi U16).

– ore 12, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), ingresso N1, 11° piano, sala Stampa.

