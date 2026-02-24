Il Centro Culturale Francescano Rosetum celebra San Francesco d’Assisi con la mostra fotografica “Il passo di Francesco”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – In occasione dell’ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi e del Giubileo Francescano indetto da Papa Leone XIV (10 gennaio 2026 – 10 gennaio 2027), il Centro Culturale Rosetum di Milano, via Pisanello 1, presenta la mostra fotografica: IL PASSO DI FRANCESCO – Mostra fotografica sul “Testamento” di San Francesco d’Assisi. Da un’idea di P. Marco Finco, direttore del Rosetum con le fotografie di Matteo Reni e Luigi Salerno e la partecipazione di P. Pietro Maranesi.

La mostra sarà aperta al pubblico da domenica 22 febbraio a domenica 12 aprile 2026 presso il Centro Culturale Rosetum, in via Pisanello 1, Milano.

Un testo antico, uno sguardo di oggi

“Il passo di Francesco” nasce come sfida: raccontare attraverso le immagini il “Testamento” di San Francesco d’Assisi, un testo forse poco conosciuto al grande pubblico ma centrale nella tradizione francescana.

Da una parte c’è chi non sa che Francesco abbia lasciato un Testamento; dall’altra chi lo conosce bene e fatica a immaginare una traduzione in linguaggio fotografico. Proprio in questa doppia sorpresa affonda le radici il progetto, una sfida nata attorno a una tavola, dentro un’amicizia desiderosa di condividere ciò che vive.

Il Testamento è un testo discusso e dibattuto nella storia francescana, ma conserva una potenza straordinaria: sono le ultime parole di un uomo che ha donato tutto se stesso a Colui che già lo possedeva interamente. L’intento della mostra non è quello di offrire una spiegazione storico-critica o una lettura puramente spirituale del testo, ma di mostrare ciò che il Testamento, e l’uomo che lo ha scritto, dicono oggi alla nostra vita.

Quando la fotografia diventa incontro

Le fotografie di Matteo Reni e Luigi Salerno non si limitano a “illustrare” le parole di Francesco: cercano piuttosto di guardare l’esperienza del Santo e dei suoi primi compagni come un evento decisivo per la sua identità, lasciando che questa esperienza illumini la nostra circostanza, la nostra domanda, il nostro presente.

Nel lavoro creativo è accaduto qualcosa di imprevisto: il fotografare è diventato un lasciarsi raggiungere dalle immagini, dalla stessa intuizione di Francesco, perché potesse diventare, almeno in parte, esperienza condivisa. Un movimento continuo tra il Testamento e la vita di oggi, tra le parole del Santo e le domande degli uomini e delle donne del nostro tempo.

Non siamo più soltanto noi a guardare le fotografie: sono esse, e attraverso di esse Francesco, a guardare noi.

Date:

Dal 22 febbraio 2026 al 12 aprile 2026

Sede:

Centro Culturale Rosetum

Via Pisanello 1, Milano

Orari di apertura:

Giorni feriali: 16.30 – 19.30

Domenica e festivi: 8.00 – 13.00 e 16.00 – 19.30

Ingresso:

Ingresso libero

Visite guidate e gruppi:

Per gruppi e visite guidate è possibile prenotare scrivendo a:

info@rosetum.it