L’apparato di sicurezza a Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 24 febbraio 2026 – È arrivato l’atteso appuntamento col festival di Sanremo e, come ogni anno la Polizia di Stato sarà presente con un articolato dispositivo, predisposto dalla questura di Imperia, per garantire la sicurezza su tutto il territorio e in particolare nella Città dei fiori che durante la manifestazione canora ospiterà un significativo afflusso di persone.

Oltre alla evidente risonanza mediatica, il Festival è soprattutto un evento di rilievo nazionale con importanti ricadute sul territorio, sia a livello pratico per ciò che riguarda la mobilità, che sull’economia locale, investita da un importante aumento di volume.

Proprio per questi motivi la pianificazione di tutte le misure di sicurezza sono studiate con largo anticipo e con un’attenta analisi dei rischi, così da poter realizzare un sistema multilivello, capace di rispondere con efficacia a ogni possibile evenienza.

È il Questore a coordinare e predisporre a livello tecnico-operativo l’intera macchina della sicurezza, con un costante confronto tra le istituzioni presenti che si concretizza nel Comitato provinciale per l’ordine sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto, insieme al quale viene studiato e valutato ogni possibile problema e definita la strategia di intervento.

Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Polizia locale e Protezione civile sono tutti ingranaggi di questa macchina, coordinati tra loro nel garantire una capillare presenza sul territorio e prevenire eventuali minacce con una capacità di intervento immediato.

Contribuiscono, inoltre, alla sicurezza dell’evento con le loro peculiarità le specialità della Polizia di Stato, come la Ferroviaria, la Stradale, le unità cinofile, gli artificieri e reparti altamente specializzati.

L’attenzione è massima anche nei confronti di possibili manifestazioni improvvisate, legate alla risonanza mediatica che il Festival procura, che, con lo scopo di garantire al massimo il diritto di espressione nel pieno rispetto della sicurezza di tutti.

La discrezione con cui tutto l’apparato di sicurezza è stato schierato ha come obiettivo quello di permettere a cittadini, artisti, operatori e visitatori di vivere con serenità i giorni del Festival in una Sanremo accogliente, sicura e ordinata.