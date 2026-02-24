Milano, in hotel con 130 kg di marijuana nascoste nelle valige: due arresti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino colombiano di 29 anni e una sua connazionale di 19 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ha sequestrato 130 kg di marijuana nascosta all’interno di sei valige.

Ieri mattina, gli agenti della volante del Commissariato Greco Turro, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dei reati predatori, hanno individuato i due cittadini sudamericani che soggiornavano all’interno di un hotel di via Giovanni Lulli; nella circostanza, dopo aver identificato i due, all’interno della stessa stanza, hanno notato sei trolley di grosse dimensioni. Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti di via Francesco Perotti, hanno eseguito una perquisizione, la quale ha dato esito positivo: all’interno delle valige sono stati rinvenuti grossi involucri nastrati che contenevano marijuana per un peso totale di 130 kg circa.

Gli agenti hanno sequestrato la droga e hanno arrestato i due cittadini colombiani, i quali sono stati poi accompagnati presso la casa circondariale San Vittore.