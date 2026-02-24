Mobilità: Monza aderisce alla rete nazionale dei ComuniCiclabili

(mi-lorenteggio.com) Monza, 24 febbraio 2026 – La Giunta Comunale ha deliberato l’adesione di Monza alla rete nazionale dei ComuniCiclabili promossa da FIAB, Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta e membro di ECF European Cyclists’ Federation, con il Patrocinio dei Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e delle Infrastrutture e dei Trasporti, di ANCI e di altre importanti istituzioni legate ai temi della mobilità sostenibile: World Cycling Alliance, WWF, Centro di ricerca per il trasporto e la logistica dell’università La Sapienza di Roma, INU Istituto Nazionale di Urbanistica, Associazione dei Comuni Virtuosi, Città in Bici, ALI Autonomie Locali Italiane.

L’impegno per la mobilità su due ruote

La città di Monza, infatti, è da tempo impegnata nel miglioramento della mobilità sostenibile attraverso un programma di potenziamento delle infrastrutture necessarie a favorire la ciclabilità in ambito urbano. L’obiettivo dei diversi interventi è promuovere la mobilità urbana in bicicletta.

Come funziona

ComuniCiclabili FIAB valuta il grado di ciclabilità dei comuni, vale a dire quell’insieme di infrastrutture e azioni che li rendono adatti ad essere vissuti e visitati in bicicletta, un mezzo di trasporto utile ai cittadini e ai turisti.

La candidatura avviene quindi attraverso la valutazione di quattro parametri in rapporto alla popolazione:

cicloturismo (un territorio accogliente ed aperto verso il turismo in bicicletta è dotato di infrastrutture dedicate ai ciclisti ciclovie, ciclofficine, servizi di assistenza, noleggio e guide per ciclisti, strutture ricettive particolarmente attente alle esigenze dei pedalatori) –

(un territorio accogliente ed aperto verso il turismo in bicicletta è dotato di infrastrutture dedicate ai ciclisti ciclovie, ciclofficine, servizi di assistenza, noleggio e guide per ciclisti, strutture ricettive particolarmente attente alle esigenze dei pedalatori) – infrastrutture urbane (riconversione della mobilità urbana con un progressivo abbandono dell’auto e restituzione della città alle persone che la abitano o che la visitano)

(riconversione della mobilità urbana con un progressivo abbandono dell’auto e restituzione della città alle persone che la abitano o che la visitano) governance (misurazione dello stato della mobilità cittadina, come il tasso di motorizzazione, attuazione di politiche e scelte di pianificazione che generino servizi, agevolazioni, innovazioni, che nel loro insieme promuovono un diverso modello di mobilità e di vita)

(misurazione dello stato della mobilità cittadina, come il tasso di motorizzazione, attuazione di politiche e scelte di pianificazione che generino servizi, agevolazioni, innovazioni, che nel loro insieme promuovono un diverso modello di mobilità e di vita) comunicazione e promozione (iniziative di animazione e promozione, rivolte alle famiglie, ai bambini, ai lavoratori e ai commercianti).

I benefici per la città

I Comuni che aderiscono al progetto “ComuniCiclabili” ottengono il supporto per stendere una road map delle azioni per la ciclabilità; hanno la possibilità di condividere le migliori pratiche con le altre città della rete; sono in grado di valorizzare le politiche attuate attraverso azioni di marketing territoriale per la ciclabilità e infine potranno diventare stimolo ad una competizione virtuosa con gli altri Enti.

“Perseguiamo con convinzione ogni scelta amministrativa che possa contribuire a rafforzare la multimodalità degli spostamenti all’interno del contesto urbano monzese. Anche in quest’ottica va letta l’adesione alla rete dei ComuniCiclabili: un’opportunità per definire strategie di medio e lungo termine partendo da misurazioni e parametri oggettivi, all’interno di un progetto che coinvolge centinaia di città italiane, con strumenti di approfondimento e formazione dedicati.”, spiega l’Assessora alla Mobilità del Comune.

“Siamo lieti di dare il benvenuto nella rete dei ComuniCiclabili FIAB al capoluogo brianzolo – dichiara Alessandro Tursi, ideatore e responsabile di ComuniCiclabili, già Presidente nazionale FIAB – Da oggi Monza potrà attingere al prezioso patrimonio di esperienze e buone pratiche che la nostra rete mette a disposizione e potrà magari fornire a sua volta esempi di buone pratiche da condividere con le altre città, in quella logica di confronto virtuoso e costruttivo che è al base del progetto ComuniCiclabili.”