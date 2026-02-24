Comitato Cassina 150 e Pro Loco Cassina-Sant’Agata: dopo il successo delle proiezioni a Cassina De’ Pecchi, il ricordo di Don Giuseppe Gervasini arriva a Milano

(mi-lorenteggio.com) Cassina de’ Pecchi, 24 febbraio 2026 – Dopo le due proiezioni organizzate a Cassina De’ Pecchi nel maggio e nel novembre 2025 – entrambe caratterizzate da una partecipazione numerosa e attenta – il Comitato Cassina 150 e la Pro Loco Cassina-Sant’Agata APS proseguono il percorso di valorizzazione della figura di Don Giuseppe Gervasini, noto come El Pret de Ratanà.

A 159 anni dalla nascita del famoso sacerdote, avvenuta il 1° marzo 1867, le nuove proiezioni milanesi del film “Stregone di città”, diretto da Gianfranco Bettetini nel 1973, rappresentano un ideale “tour” culturale con l’obiettivo di rinnovare e mantenere vivo il ricordo di una figura che ha segnato profondamente l’immaginario popolare lombardo tra Otto e Novecento.

Il lungometraggio – ambientato nella periferia milanese degli anni Trenta e ispirato alla vicenda del sacerdote guaritore – offre l’occasione per riflettere su una pagina di storia che intreccia fede, tradizione e memoria collettiva.

Il primo appuntamento sarà domenica 1° marzo alle ore 16.00 presso la chiesetta di Cascina Linterno, in Via Fratelli Zoia 194 a Milano; sempre a Milano si replicherà giovedì 5 marzo alle ore 16.00 al Museo Martinitt e Stelline in Corso Magenta 57.

Per il Comitato Cassina 150 e la Pro Loco Cassina-Sant’Agata la valorizzazione di Don Gervasini non è solo un’operazione culturale, ma un impegno concreto nella tutela e nella diffusione della memoria del territorio della Martesana. Le proiezioni già realizzate a Cassina de’ Pecchi hanno dimostrato quanto questa figura sia ancora capace di suscitare interesse e partecipazione, coinvolgendo cittadini, studiosi e appassionati.

Le visioni al pubblico sono rese possibili grazie alla Proloco cassinese che è stata autorizzata temporaneamente all’uso del materiale proveniente dagli archivi di Rai Teche. Tutto ciò contribuisce a valorizzare la figura di un personaggio che ha legato la propria esistenza non solo a Vignate e Milano, ma anche a Cassina De’ Pecchi dove ha trascorso buona parte della sua vita nei primi decenni del ventesimo secolo.

L’iniziativa milanese si inserisce dunque in un percorso più ampio di collaborazione tra realtà associative e culturali, con l’intento di consolidare una rete che promuova la storia locale come patrimonio condiviso.