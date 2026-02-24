PRESIDENTE FONTANA E VICEPRESIDENTE ALPARONE ACCOLGONO DOMANI A MILANO IN PIAZZA DUOMO LA FIAMMA PARALIMPICA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 febbraio 2026 – Fa tappa domani, mercoledì 25 febbraio, a Milano, il viaggio della Fiamma Paralimpica, partita oggi da Stoke Mandeville, in Inghilterra, dove nel 1948 è nato il movimento paralimpico.

A Milano è in programma l’evento Flame Festival.

Il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone interverrà alle 17.30 dal palco allestito in piazza Duomo per portare i saluti istituzionali insieme ad altri esponenti degli Enti territoriali.

Tra le ore 18 e le ore 18.30 lo spazio sarà animato da un momento di festa e di intrattenimento in collaborazione con i partner di Milano Cortina.

Più tardi, alle 18.30, il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana accoglierà l’ultimo tedoforo e assisterà all’accensione del Braciere.

Le quattordicesime Paralimpiadi invernali avranno inizio venerdì 6 marzo e proseguiranno fino al 15 marzo.