A Sanremo una mostra della Rai celebra Pippo Baudo: un viaggio nei suoi tredici Festival

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 25 febbraio 2026 – Nei locali del Forte di Santa Tecla, fino al primo marzo una mostra itinerante accompagnerà il visitatore nei tredici festival di Pippo Baudo, tra video, foto, aneddoti, sketch ed esperienze in cui il pubblico stesso potrà cimentarsi. Il percorso espositivo propone una timeline interattiva delle sue tredici edizioni, arricchita da numerosi materiali d’archivio, foto, oggetti di scena, costumi e premi. Le sezioni immersive e interattive vedono gli ospiti alla prova di canto dei brani epici fino all’emozione di conduzione del festival.

Ci sarà anche uno spazio visione dove apprezzare il documentario del Tg1, curato da Leonardo Metalli, sulla vita del noto presentatore.

L’esposizione è realizzata dalla Direzione Comunicazione con il prezioso supporto di Rai Pubblicità e Rai Com, e con la collaborazione di Siae e RaiNews.it.

Un vero e proprio omaggio alla storia di Pippo, un viaggio nelle sue tante edizioni del Festival. Simbolo assoluto della televisione italiana e della storia del Festival, con il record di tredici edizioni alla conduzione, Baudo, nelle vesti di presentatore, autore e direttore artistico, ha attraversato decenni di Sanremo contribuendo in modo determinante alla sua evoluzione, scoprendo nuovi talenti e rafforzando il legame con il grande pubblico. La mostra viene inaugurata oggi, martedì 24 febbraio alle 16.00, dall’amministratore delegato Gianpaolo Rossi, alla presenza dei figli di Pippo Baudo, Tiziana ed Alessandro, e della storica assistente del presentatore, Dina Minna.