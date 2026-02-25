“Acrostar Academy – Cesano Boscone binomio vincente”

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 25 febbraio 2026. Sabato 21 e Domenica 22 febbraio al PalaRavizza di Alassio si è svolta la 1° gara del Campionato FGI Allievi e Gold 2026 di ginnastica acrobatica in una splendida cornice di pubblico che ha visto oltre 350 atleti confrontarsi nelle varie categorie di questo fantastico ed emozionante sport.

L’Acrostar Academy si presenta con 36 atleti (suddivisi in 14 combinazioni) e nonostante una concorrenza agguerritissima conferma in questa 1° gara l’eccellente lavoro svolto da tutti i tecnici mettendo in mostra esercizi di altissimo livello sinonimo di continua crescita del proprio settore agonistico e del proprio vivaio di atleti.

Nella cat. Allievi L1 coppia femm.le fantastico esordio delle cucciole Acrostar Amelia Caccavari e Sveva Stucchi che alla loro prima gara si piazzano al 2° posto dopo un esercizio che ha ricevuto applausi a scena aperta.

Sempre Allievi L1 ma coppia maschile esordio anche dei cuccioli Nicolas Arancio ed Edoardo Vodola che dopo un ottimo esercizio si aggiudicano il 1° posto.

Salendo di categoria nella Allievi L2 altri due esordi per i trii Margherita Landolfa Giulia Faraldi e Francesca Strocchia, che conquistano un buon 7° posto, e Camilla Giorgi Jasmine Senia e Dafne Di Biase, che si piazzano 12°. Entrambe le combinazioni hanno fatto un buon esercizio ma hanno ancora grossi margini di miglioramento.

Nella cat. Allievi L2 coppia femm.le esordio con il botto per la coppia Anita Negri e Ambra Zanetti che dopo un’avvincente testa a testa salgono sul gradino più alto del podio.

In L3 Allievi altra coppia masc.le composta da Raffaele Chiatto e Francesco Scuderi non sono da meno rispetto ai compagni Nicolas ed Edoardo e anche per loro ottimo esercizio e 1° posto.

Esordio anche nella cat. Allievi L3 trio femm.le per le combinazioni Asia Pullano Viola Bersani Aurora Voltolini con un buonissimo 5° posto e Angela Pia Garofalo Mellisa Soares Salvatore e Erica Guan che strappano un buon 10° posto e punti preziosi per la qualificazione alle finali.

Salendo ancora nella cat. Gold Junior trio femm.le il trio Sofia Bersani Maddalena Masi e Martina Gamba esegue tre splendidi esercizi conquistando il gradino più alto del podio.

Standing ovation nella cat. Gold 11-18 trio femm.le Chen Li Claudia Amatomaggio e Gaia Gammella Carelli che eseguono tre esercizi incredibili tra cui il combinato dove ottengono un punteggio altissimo (28.100) conquistando il gradino più alto del podio.

Sempre cat. Gold 11-18 ma coppia mista altro oro con Simone Angiolicchio e Federica Camani che commettono si qualche errore nei primi due esercizi ma si riprendono alla grande nell’esercizio dinamico con un’ottima prestazione.

Altro testa a testa fino alla fine nella cat. Allievi L4 coppia femm.le dove Angelica Pennella e Martina Vesco con un eccellente esercizio statico balzano in testa e vincono la gara mentre nella cat. trio femm.le Greta Vodola Gaia Abate e Victoria Favaro nonostante un errore nell’esercizio statico conquistano il secondo posto con un ottimo esercizio dinamico.

Chiudiamo con la cat. Allievi L5 trio femm.le dove Vanessa Bulgari Sara Ciubotaru e Nicole Marro commettono un errore nell’esercizio dinamico ma effettuano un ottimo esercizio statico che le fa risalire fino al 7° posto.

Di seguiti risultati ottenuti:

Argento Allievi L1 coppia femm.le Amelia Caccavari e Sveva Stucchi

Oro Allievi L1 coppia masc.le Nicolas Arancio e Edoardo Vodola

7° posto Allievi L2 trio femm.le Margherita Landolfa Giulia Faraldi e Francesca Strocchia

12° posto Allievi L2 trio femm.le Camilla Giorgi Jasmine Senia e Dafne Di Biase

Oro Allievi L2 coppia femm.le Anita Negri Ambra Zanetti

Oro Allievi L3 coppia masc.le Francesco Scuderi e Raffaele Chiatto

5° posto Allievi L3 trio femm.le Asia Pullano Viola Bersani Aurora Voltolini

10° posto Angela Pia Garofalo Melisa Salvatrore Soares Erica Guan

Oro Gold Junior trio femm.le Sofia Bersani Maddalena Masi Martina Gamba

Oro Gold 11-18 trio femm.le Che LI Claudia Amatomaggio Gaia Gammella Carelli

Oro Gold 11-18 coppia mix Simone Angiolicchio Federica Camani

Oro Allievi L4 coppia femm.le Angelica Pennella Martina Vesco

Argento Allievi L4 trio femm.le Gaia Abate Greta Vodola Victoria Favaro

7° posto Allievi L5 trio femm.le Vanessa Bulgari Sara Ciubotaru Nicole Marro.

Complimenti a tutti gli atleti per i risultati ottenuti a dimostrazione della loro grande passione e del loro impegno costante guidate nella loro crescita dalle bravissime istruttrici Elena Brambilla Flavia Di Miceli Chiara Ferrario Lucrezia Pannone Erika Galasso Alice Podestà e Nicole Longo

Redazione