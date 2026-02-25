CONCERTO TREVES BLUES BAND FEATURING BLUE LOU MARINI IL 22 MARZO A LEGNANO

(mi-lorenteggio.com) Legnano, 25 febbraio 2026. Festeggiamo i nostri 20 Anni con uno strepitoso concerto della Blues Band di Fabio Treves – il primo e il più importante musicista che abbia diffuso il Blues in Italia – con la partecipazione straordinaria di Lou Marini, mitico sassofonista dei “Blues Brothers” (un gruppo unico e famosissimo e un film che è diventato un cult nella cinematografia Italiana).

La serata si terrà domenica 22 marzo alle ore 20:45, presso il Teatro Talisio Tirinnanzi di Legnano e si aprirà con il racconto dei nostri 20 anni. Seguirà il concerto alle ore 21.15.

Il concerto è GRATUITO con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti sulla piattaforma EVENTBRITE al seguente link:

https://www.eventbrite.it/e/treves-blues-band-featuring-blue-lou-marini-tickets-1983759139989