Corsico. Vitali passa dal Movimento 5 Stelle alla lista civica Insieme per Corsico

“Aderisco a una lista civica di cui condivido i valori e gli obiettivi”



(mi-lorenteggio.com) Corsico, 25 febbraio 2026 – L’altro ieri Gianluca Vitali ha formalmente comunicato il suo

abbandono al gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle, nelle cui fila era stato eletto da candidato Sindaco nel 2020, e il passaggio al gruppo consiliare della storica Lista civica “Insieme per Corsico”.

“Dopo 15 anni di attivismo, impegno e passione, la mia strada e quella del Movimento si separano. Nell’ormai lontano 2010 mi sono avvicinato al Movimento per le sue idee rivoluzionarie: mi piaceva pensare di poter cambiare il modo di fare politica e ambire a una società più democratica e giusta. Ma come molte rivoluzioni, anche questa si è scontrata con una realtà fatta di protagonismi e personalismi che mi ha profondamente deluso.

Dopo tutti questi anni (i miei primi gazebo informativi tra i cittadini risalgono al 2012) è una decisione dolorosa: se penso a quanto tempo, energia, passioni ho dedicato a questa avventura, realizzo che si chiude una parte importantissima della mia vita.

Sono comunque felice della decisione che ho preso al ballottaggio del 2020, quando – primo caso in Lombardia e all’epoca tra i pochissimi in Italia – ho appoggiato la candidatura del Sindaco Ventura, aprendo la strada a uno dei primissimi accordi che ha

garantito l’ingresso del Movimento in maggioranza: penso che la mia presenza abbia contribuito a raggiungere alcuni importanti obiettivi per la città. Mi permetto di sottolinearne tre su tutti, dei quali sono molto fiero.

Ho lavorato per attivare una serie di iniziative importanti sul tema della legalità e del contrasto alle mafie, che mi vede impegnato da anni sia all’interno delle Istituzioni, come Presidente della Commissione Legalità, Antimafia e Trasparenza, che nel movimento associativo e nella società civile.

Ho contribuito coerentemente a favorire uno sviluppo urbano sostenibile per la nostra Città, con una sensibile riduzione delle volumetrie della variante Burgo e del nuovo PGT rispetto a quello portato avanti dalla precedente Amministrazione.

Ho contribuito a portare il car sharing a Corsico, tema che ho voluto fortemente tra le deleghe assunte e per il quale mi sono impegnato – non senza fatica – perché venisse

realizzato: ora è realtà!

Sono sereno, per avere agito sempre in coerenza con le idee per cui sono stato eletto. Per questo motivo continuerò sostenere la nostra Amministrazione e a rappresentare in Consiglio Comunale i cittadini e le cittadine che hanno riposto in me fiducia. Concluderò quindi il mio mandato, anche perché ci sono alcune iniziative che ho iniziato e che intendo concludere nelle pochissime settimane restanti, prime fra tutte l’imminente Primavera della Legalità.

Inoltre, dopo molte riflessioni e dopo avere ascoltato numerose opinioni, ho deciso di continuare il percorso che ho iniziato ormai sei anni fa. La mia avventura politica proseguirà, quindi, nella lista civica “Insieme per Corsico”, con cui abbiamo condiviso tutto il lavoro fatto durante l’amministrazione Ventura e con cui condividerò l’imminente campagna elettorale e – spero – la futura amministrazione della città.

Il passaggio ai civici è stato abbastanza naturale: con Insieme per Corsico condivido moltissimi principi e obiettivi, tra tutti quelli dei valori fondamentali della Costituzione, della legalità, della trasparenza, della giustizia sociale, dell’inclusione. Tutto sommato vivo questo cambiamento come un naturale prosieguo del mio percorso, se penso che il Movimento5Stelle è nato proprio come movimento civico, prima che come partito.

Continuerà, così, il mio impegno civile e politico, soprattutto sui temi della legalità, dell’antimafia, della tutela del territorio e della parità di genere.

Ringrazio davvero chi mi ha sostenuto in questi anni, anche aiutandomi ad affrontare scelte difficili come questa, per la stima e la vicinanza che mi sono sempre state dimostrate. Farò di tutto per meritarmi il loro sostegno e la loro stima anche in futuro.”

ha dichiarato, Gianluca Vitali.

V. A.