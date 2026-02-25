CULTURA. MERCOLEDÌ 4 MARZO LA PRESENTAZIONE DELLA GALLERIA ANTICO EGITTO AL CASTELLO SFORZESCO

Per partecipare alla preview stampa scrivere a comunicazione.ufficiostampa@comune.milano.it
(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – Apre a Milano la Galleria Antico Egitto, la nuova collezione museale permanente del Castello Sforzesco dedicata alla civiltà egizia.
La presentazione ufficiale alla stampa è in programma mercoledì 4 marzo alle ore 11.30 nella Sala Viscontea del Castello Sforzesco. Al termine della conferenza stampa si svolgeranno le visite guidate per i media, mentre l’accesso alla sala sarà libero dalle ore 13 alle ore 14.