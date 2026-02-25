DESTINAZIONE CORSICO, il progetto di memoria collettiva di Noi di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 25 febbraio 2026 – NOI DI CORSICO in collaborazione con numerose realtà presenti nel territorio sta attuando l’iniziativa
DESTINAZIONE CORSICO
si tratta di un progetto di memoria collettiva attuato attraverso raccolta delle testimonianze, con interviste, di coloro che hanno scelto Corsico come città in cui vivere.
Vogliamo coinvolgere quante più persone possibili, sia arrivate qui sia dalle prime immigrazioni da regioni italiane, sia quanti negli ultimi anni arrivano invece da paesi comunitari o extracomunitari.
Le loro storie diventeranno testimonianze e racconto storico del territorio, ma anche possibili strumenti di comprensione per futuri progetti di governo del medesimo.
Le testimonianze da raccogliere sono quelle dei cittadini di Corsico provenienti da altri luoghi.
Dall’Italia, nelle migrazioni di più vecchia data, e negli ultimi anni da quanti qui hanno stabilito la loro
residenza arrivando da altrI luoghi, da nazioni comunitarie ed extracomunitarie.
Per dare opportunità ai soggetti sopra indicati di essere ascoltati si è attivata sul territorio una rete di
associazioni o enti che informeranno e daranno spazi e disponibilità per queste interviste.
L’associazione “Noi di Corsico” coordinrerà il lavoro da svolgere.
L’amministrazione comunale ha dato il patrocinio a questa iniziative che vede i seguenti soggetti coinvolti
nella raccolta delle interviste. (vedi anche volantino)
Quattro PARROCCHIE di Corsico 3 che compongono l’unità pastorale “Cenacolo delle genti”) e la parrocchia
di S. Antonio con le loro innumerevoli attività: oratori, doposcuola, caritas ecc…
AUSER di Corsico presente con più di mille soci sul territorio con le sue attività destinate agli anziani, ma
anche con attenzione ai ragazzi con l’attività di doposcuola
RSA IL NAVIGLIO residenza per anziani nel comune di Corsico con attività anche di centro diurno
ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLI SATRIANO e CIRCOLO TRAVAGLIA: associazioni e luogo di incontro che
raccolgono soci della prima immigrazioine in Corsico
ACLI presente in Corsico con due circoli
ITACA associazione che propone corsi di scuola di italiano per stranieri e altre attività a loro dedicate..
VENTUNESIMO DONNA associazione presente da anni nel territorio con attenzione alla promozione della
donna
BCC (supporta e da contributo al progetto)
Per dare risonanza all’iniziativa stiamo proponendo questo progetto ai vari giornali a stampa e on-line
operanti nel territorio fiduciosi nella pubblicazione.
In questi giorni provvederemo anche ad promuovere e diffondere l’iniziativa con pubblicazione sul sito
dell’associazione e pagine social dei soggetti promotori.
Invieremo anche una mail personalizzata ad altre realtà operanti nel territorio
Di seguito un elenco (incompleto e da implementare) di possibili soggetti per questa operazione:
Associazione Marinai, Alpini, Cai, Anpi, Comtetro, Corpo musicale città di Corsico, Scuola di musica, Buon
mercato, Il fontanile, Scuole (comitati genitori) Associazioni sportive come CSC ed altre
Commercianti, imprenditori e realtà economico produttive… Ecc……
Il progetto potrà continuerà nel tempo senza indicazioni di una sua chiusura.
Periodicamente si verificheranno i risultati e in base a questi si pianificheranno eventuiali iniziative:
Conferenze, mostre, ecc
Un canale di dialogo è stato aperto anche con un insegnante dell’università di Milano con una possibile tesi
che uno studente potrebbe realizzare con questo materiale così raccolto.
Redazione