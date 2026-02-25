DESTINAZIONE CORSICO, il progetto di memoria collettiva di Noi di Corsico

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 25 febbraio 2026 – NOI DI CORSICO in collaborazione con numerose realtà presenti nel territorio sta attuando l’iniziativa

DESTINAZIONE CORSICO

si tratta di un progetto di memoria collettiva attuato attraverso raccolta delle testimonianze, con interviste, di coloro che hanno scelto Corsico come città in cui vivere.

Vogliamo coinvolgere quante più persone possibili, sia arrivate qui sia dalle prime immigrazioni da regioni italiane, sia quanti negli ultimi anni arrivano invece da paesi comunitari o extracomunitari.

Le loro storie diventeranno testimonianze e racconto storico del territorio, ma anche possibili strumenti di comprensione per futuri progetti di governo del medesimo.

Le testimonianze da raccogliere sono quelle dei cittadini di Corsico provenienti da altri luoghi.

Dall’Italia, nelle migrazioni di più vecchia data, e negli ultimi anni da quanti qui hanno stabilito la loro

residenza arrivando da altrI luoghi, da nazioni comunitarie ed extracomunitarie.

Per dare opportunità ai soggetti sopra indicati di essere ascoltati si è attivata sul territorio una rete di

associazioni o enti che informeranno e daranno spazi e disponibilità per queste interviste.

L’associazione “Noi di Corsico” coordinrerà il lavoro da svolgere.

L’amministrazione comunale ha dato il patrocinio a questa iniziative che vede i seguenti soggetti coinvolti

nella raccolta delle interviste. (vedi anche volantino)

Quattro PARROCCHIE di Corsico 3 che compongono l’unità pastorale “Cenacolo delle genti”) e la parrocchia

di S. Antonio con le loro innumerevoli attività: oratori, doposcuola, caritas ecc…

AUSER di Corsico presente con più di mille soci sul territorio con le sue attività destinate agli anziani, ma

anche con attenzione ai ragazzi con l’attività di doposcuola

RSA IL NAVIGLIO residenza per anziani nel comune di Corsico con attività anche di centro diurno

ASSOCIAZIONE CULTURALE ASCOLI SATRIANO e CIRCOLO TRAVAGLIA: associazioni e luogo di incontro che

raccolgono soci della prima immigrazioine in Corsico

ACLI presente in Corsico con due circoli

ITACA associazione che propone corsi di scuola di italiano per stranieri e altre attività a loro dedicate..

VENTUNESIMO DONNA associazione presente da anni nel territorio con attenzione alla promozione della

donna

BCC (supporta e da contributo al progetto)

Per dare risonanza all’iniziativa stiamo proponendo questo progetto ai vari giornali a stampa e on-line

operanti nel territorio fiduciosi nella pubblicazione.

In questi giorni provvederemo anche ad promuovere e diffondere l’iniziativa con pubblicazione sul sito

dell’associazione e pagine social dei soggetti promotori.

Invieremo anche una mail personalizzata ad altre realtà operanti nel territorio

Di seguito un elenco (incompleto e da implementare) di possibili soggetti per questa operazione:

Associazione Marinai, Alpini, Cai, Anpi, Comtetro, Corpo musicale città di Corsico, Scuola di musica, Buon

mercato, Il fontanile, Scuole (comitati genitori) Associazioni sportive come CSC ed altre

Commercianti, imprenditori e realtà economico produttive… Ecc……

Il progetto potrà continuerà nel tempo senza indicazioni di una sua chiusura.

Periodicamente si verificheranno i risultati e in base a questi si pianificheranno eventuiali iniziative:

Conferenze, mostre, ecc

Un canale di dialogo è stato aperto anche con un insegnante dell’università di Milano con una possibile tesi

che uno studente potrebbe realizzare con questo materiale così raccolto.

Redazione