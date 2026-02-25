Domenica 8 marzo il Quartetto Rilke apre il cartellone 2026 di Palazzo Marino in Musica

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – La splendida Sala Alessi del cinquecentesco Palazzo Marino, sede dell’amministrazione comunale di Milano e centro della vita politica, nell’ambito della rassegna Palazzo Marino in Musica ospita tre concerti gratuiti del palinsesto #INSIDE proposto dalle Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo in occasione della mostra Eterno e visione. Roma e Milano capitali del Neoclassicismo.

La mostra, a cura di Francesco Leone, Elena Lissoni e Fernando Mazzocca e in corso alle Gallerie d’Italia in Piazza Scala fino al 6 aprile, è realizzata con il Patrocinio della Città di Milano e in partnership con la Bibliothèque nationale de France. L’esposizione propone un ampio confronto tra le due “capitali” artistiche dell’età napoleonica, Roma e Milano, entrambe proiettate verso l’Europa moderna ma al tempo stesso saldamente legate alla grandezza dell’antico. Con oltre 100 opere tra dipinti, sculture, marmi, disegni, incisioni e straordinari esempi d’arte decorativa provenienti da importanti musei italiani e internazionali la mostra ricostruisce una stagione straordinaria della cultura figurativa italiana ed europea.

Tre concerti per rivivere un’epoca sospesa tra i clamori della storia e l’intimità dei salotti – affermano Davide Santi e Rachel O’Brien, direttori artistici della rassegna. Un viaggio nella musica di fine Settecento e primo Ottocento, quando le note non erano solo intrattenimento, ma il soundscape di un mondo in trasformazione. Dalle atmosfere raccolte del fortepiano alla potenza dei grandi quartetti, queste esecuzioni ci guidano in un percorso emozionante.

Con il primo concerto, previsto domenica 8 marzo, dal titolo Austerlitz e il salotto. La rivoluzione del quartetto, il Quartetto Rilke traccia un percorso dal salotto settecentesco alla soglia del Romanticismo, un viaggio che riflette le profonde trasformazioni di un’epoca in bilico tra la classica armonia e nuove, tempestose passioni, passando da Luigi Boccherini a Ludwig van Beethoven.

Il secondo appuntamento, in programma domenica 15 marzo, ha per titolo Soirée a Palazzo Borghese, con il soprano Rui Hoshina e Alice Baccalini al fortepiano. L’idea è quella di riproporre idealmente una delle serate musicali che Paolina Borghese, sorella di Napoleone, organizzava a Palazzo Borghese dopo il trasferimento a Roma: musiche di Clementi e Beethoven per fortepiano, accanto ad arie dei compositori più in voga, da Pergolesi a Rossini.

Infine, l’ultimo concerto, L’eco di Napoleone. Variazioni su un’epoca in rivoluzione, si terrà domenica 22 marzo e vedrà protagonista la pianista Eliana Grasso. Il programma racconta in musica la parabola di Napoleone, ideale dell’eroe moderno, geniale e ambizioso ma destinato alla caduta. Tre opere ne illustrano questa duplice dimensione di grandezza e rovina: 15 Variazioni e Fuga su un tema originale op. 35 (“Eroica”) e la Sonata op. 57 “Appassionata” di Beethoven, e Vallée d’Obermann di Liszt.

I concerti si tengono domenica mattina alle ore 11.00 in Sala Alessi. I biglietti d’ingresso sono gratuiti: a partire dalle ore 09.30 del giovedì precedente ogni concerto è possibile prenotarli online sul sito della rassegna (www.palazzomarinoinmusica.it) oppure ritirarli (fino a un massimo di due biglietti a persona) presso la biglietteria delle Gallerie d’Italia – Milano in piazza Scala, 6.

La rassegna è realizzata in collaborazione con il Comune di Milano ed è organizzata da EquiVoci Musicali in collaborazione con Intesa Sanpaolo e

Gallerie d’Italia – Milano. Sponsor tecnico Fazioli.

La direzione artistica è a cura di Davide Santi e Rachel O’Brien

Palazzo Marino in Musica

Suoni e battaglie nell’Europa napoleonica

Sala Alessi, Palazzo Marino