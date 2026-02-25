FAO Schwarz celebra il Pokémon Day con un evento speciale a Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – Venerdì 27 febbraio, dalle 17:00 alle 18:30, il punto vendita milanese di FAO Schwarz in via Orefici 15 ospiterà un pomeriggio dedicato agli appassionati di Pokémon. L’iniziativa, rivolta ai bambini dai 5 anni in su, invita i giovani fan a mettersi alla prova in un percorso coinvolgente con varie attività.

Durante l’evento, i partecipanti affronteranno una serie di prove tra quiz tematici, giochi di carte, minitornei, puzzle e una divertente ricerca di Pokémon all’interno del negozio.

L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria e posti limitati. Per partecipare è possibile chiamare il negozio tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00 al numero 02 36588460, scrivere su WhatsApp al 331 6870829 oppure rivolgersi direttamente alla cassa e allo Staff in store.

Un appuntamento speciale per tutti i piccoli Allenatori milanesi pronti a vivere a vivere un pomeriggio a tema Pokémon nel cuore della città.

