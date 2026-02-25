Giornate di raccolta del farmaco, grazie Buccinasco!



(MI-LORENTEGGIO.COM) Buccinasco, 25 febbraio 2026 – Aumenta la generosità dei nostri cittadini che hanno donato medicinali alle due Farmacie comunali di via Marzabotto e via Don Minzoni. I farmaci raccolti e donati al Banco Farmaceutico aiuteranno 2.100 ospiti in 7 realtà assistenziali

Buccinasco (25 febbraio 2026) – Dal 10 al 16 febbraio in tutta Italia si sono svolte le Giornate di raccolta del farmaco promosse dal Banco Farmaceutico. Hanno partecipato complessivamente oltre 6 mila farmacie italiane, tra cui – a Buccinasco – le due Farmacie comunali di via Marzabotto e via don Minzoni.

Nella zona Sud ovest Milano sono state raccolte 2.746 confezioni di medicinali, pari a 27.460 euro, che aiuteranno 2.100 ospiti di 7 realtà assistenziali.

“Ringrazio tutti i volontari del Banco Farmaceutico – dichiara il sindaco Rino Pruiti – che come ogni anno si sono dedicati a un’iniziativa importantissima, di grande impegno collettivo, a sostegno dei più fragili. Grazie anche alle nostre Farmacie comunali che hanno aderito all’iniziativa e hanno così permesso la raccolta dei farmaci anche a Buccinasco: prezioso e in aumento rispetto allo scorso anno il contributo dei nostri cittadini, e a loro va la nostra riconoscenza più grande per aver donato oltre 300 farmaci”.