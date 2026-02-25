GIUNTA REGIONALE. GLI APPUNTAMENTI DI OGGI, MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026. Questi gli appuntamenti della Giunta di Regione Lombardia in programma oggi, mercoledì 25 febbraio.

COMO, PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE FERMI A TOUR AREE INTERNE LARIO INTELVESE E VALLI LARIO CERESIO

TAPPE DI GIORNATA A CERNOBBIO, PORLEZZA, SAN BARTOLOMEO VAL CAVARGNA E TREMEZZINA

PUNTO STAMPA A PORLEZZA AL TERMINE DELL’INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA STRATEGIA

Riparte il tour istituzionale delle Aree Interne ‘Lombardia Autentica’ promosso dal presidente della Regione Attilio Fontana e dall’assessore regionale agli Enti locali e Montagna Massimo Sertori. La seconda tappa, a cui partecipa anche l’assessore regionale all’Università, Ricerca e Innovazione Alessandro Fermi, si svolge nella provincia di Como con la visita all’Area Interna Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio. Durante il tour vengono presentate le Strategie di co-progettazione messe in atto con il coinvolgimento diretto dei territori.

La giornata di lavoro inizia alle 10 al municipio di Cernobbio, per poi visitare l’edificio ex-Cinema Volta. A seguire, alle 12, la presentazione della Strategia Area Interna Lario Intelvese e Valli Lario Ceresio presso l’Istituto di Istruzione Superiore Statale ‘Ezio Vanoni’ di Porlezza. Al termine dell’incontro è previsto un punto stampa. Il tour prosegue alle 14.45 con la visita riservata alla Scuola dell’infanzia di San Bartolomeo Val Cavargna e l’illustrazione del relativo intervento di riqualificazione energetica. Ultimo appuntamento alle 16 a Tremezzina, presso il Museo del Paesaggio del Lago di Como, per la presentazione dell’intervento di riqualificazione del complesso monumentale delle Ville Mainona e Bolivianina.

– ore 10, municipio di Cernobbio (via Regina, 23 – Cernobbio/CO);

– ore 12, Istituto di Istruzione Superiore Statale ‘Ezio Vanoni’ (via Ferrovia, 2 – Porlezza/CO);

– ore 14.45, Scuola dell’infanzia di San Bartolomeo Val Cavargna (via Giuseppe Garibaldi, 34 – San Bartolomeo Val Cavargna/CO);

– ore 16, Museo del Paesaggio del Lago di Como (via Regina, 22 – Tremezzina/CO).

———

PRESIDENTE FONTANA E VICEPRESIDENTE ALPARONE ACCOLGONO A MILANO IN PIAZZA DUOMO LA FIAMMA PARALIMPICA

Fa tappa a Milano il viaggio della Fiamma Paralimpica, partita da Stoke Mandeville, in Inghilterra. All’evento Flame Festival in piazza Duomo partecipa il vicepresidente della Regione Lombardia e assessore al Bilancio e Finanza Marco Alparone (ore 17.30).

Alle 18.30, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, dopo aver accolto l’ultimo tedoforo, assiste all’accensione del Braciere.

– ore 17.30, intervento vicepresidente Regione Lombardia Marco Alparone, piazza Duomo – Milano

– ore 18.30, accensione del Braciere alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, piazza Duomo – Milano.

——–

SANREMO, ASSESSORE CARUSO A PANEL ‘PRODUZIONE, IDENTITÀ E FUTURO – LA MUSICA AL CENTRO IN LOMBARDIA’

L’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, partecipa a Sanremo (Imperia) al panel ‘Produzione, Identità, Futuro – La Musica al centro in Lombardia’ che prevede un focus specifico sulle etichette indipendenti.

All’evento intervengono anche Dario Giovannini, managing director di Carosello Records e vicepresidente dei Produttori Musicali Indipendenti; Luca Barone, segretario generale dei Produttori Musicali Indipendenti; Roberto Riva, co-founder di Triggger e Luca Cecchi, label director della casa di produzione NAR International.

– ore 11, La T Space (piazza Bresca – Sanremo/IM).

——-

MILANO, SOTTOSEGRETRIO CATTANEO A INAUGURAZIONE ‘BIBLIOTECA DELLO SPORT GIANNI MURA’

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee, Raffaele Cattaneo, interviene all’inaugurazione della ‘Biblioteca dello Sport Gianni Mura’, ideata dall’associazione Altropallon.

– ore 11.30, Biblioteca dello Sport Gianni Mura (via Federico Confalonieri, 3 – Milano).

—-

SOCIALE, ASSESSORE LUCCHINI VISITA REALTÀ DEL MANTOVANO

L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Elena Lucchini, visita alcune realtà sociali della provincia di Mantova.

Questo il programma:

– ore 12.30, Cooperativa Servizi assistenziali e Servizi alla Persona Corte Margonara (via Molinara, 50 – Bagnolo San Vito/MN);

– ore 14.15, Bucaneve Soc. Coop. (via Francesco Ferrari, 71 – Castel Goffredo/MN);

– ore 16.15, Piccolo Principe (via Fontana2, 6 – Medole/MN).

—–

PALAZZO LOMBARDIA, SOTTOSEGRETARIO PICCHI E DG WELFARE MELAZZINI A PRESENTAZIONE RETE REGIONALE PER LA MEDICINA E LA PATOLOGIA NELLO SPORT

Il sottosegretario alla Presidenza di Regione Lombardia con delega a Sport e Giovani, Federica Picchi, e il direttore generale della Direzione Welfare di Regione Lombardia, Mario Melazzini, partecipano alla presentazione della Rete regionale per la medicina e la patologia nello sport. A coordinare la Rete è l’ASST Fatabenefratelli Sacco con la partecipazione dell’ASST Valtellina e Alto Lario e l’ASST Lodi.

– ore 16, Palazzo Lombardia (piazza Città di Lombardia, 1 – Milano), Ingresso N1, 39° piano, Belvedere Berlusconi.

