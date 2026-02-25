Gli ascolti della prima serata del Festival di Sanremo 2026

(mi-lorenteggio.com) Sanremo, 25 febbraio 2026 – Sono stati 9 milioni 600 mila, con uno share del 58 per cento, i telespettatori che – secondo la Total Audience rilasciata da Auditel – hanno visto la prima serata del 76° Festival della Canzone italiana.La prima parte, dalle 21.42 alle 23.34, è stata vista da 13 milioni e 158 mila telespettatori, con il 57,7% di share. La seconda, dalle 23.38 all’1.32, da 6 milioni e 45 mila telespettatori, pari al 58,7% di share.

Il picco di ascolto alle 21.59 con 15 milioni 782 mila, quella di share all’1.17 con il 64.5 per cento.

Sanremo Start, dalle 20.41 alle 21.37, ha avuto un ascolto di 13 milioni 109 mila con uno share del 51.1.

Il primo appuntamento con il DopoFestival, dall’1.32 all’1.59, è stato visto da 2 milioni 200 mila telespettatori con il 52.8 di share.

Il PrimaFestival, dalle 20.30 alle 20.39, ha avuto un ascolto di 8 milioni 100 mila, con il 36.3.