Il mese di marzo dei nidi comunali di Buccinasco: open day, incontro informativo e iscrizioni

Il bando, dal 17 marzo al 20 aprile per i nati nel 2024 e 2025 e dal 5 maggio al 15 giugno per i nati nel 2026, terrà conto del nuovo regolamento approvato all’unanimità dal Consiglio comunale

Buccinasco (25 febbraio 2026) – Maggiore attenzione ai bisogni delle famiglie e alla flessibilità degli orari di lavoro. Con questi obiettivi il Consiglio comunale lo scorso dicembre ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento degli Asili Nido che verrà applicato alle iscrizioni per l’anno educativo 2026/2027.

Il Bando del Servizio Asili nido comunali sarà aperto dal 17 marzo al 20 aprile 2026 per le famiglie con bambini nati nel 2024 e nel 2025 e dal 5 maggio al 15 giugno 2026 per i nati nel 2026.

Nel mese di marzo l’Amministrazione comunale, inoltre, ha organizzato due appuntamenti per far conoscere il servizio: sabato 7 marzo dalle 9.30 alle 12.30 l’open day dei tre nidi comunali La Perla (via Stradivari 33), Mille Amici (via dei Mille 27) e Giardino dei Piccoli (via Privata Mulino 26), per visitare le strutture, incontrare le educatrici e conoscere il metodo educativo; venerdì 13 marzo alle ore 18 presso la Sala consiliare di via Vittorio Emanuele l’incontro informativo sulle modalità di partecipazione al bando, anche quest’anno esclusivamente on line.

“Gli asili nido comunali di Buccinasco – spiega il sindaco Rino Pruiti – sono un’eccellenza del nostro territorio, grazie a un’offerta educativa di grande qualità e alla professionalità, umanità e passione di tutto il personale, dalle educatrici ai dipendenti del Servizio Asili Nido e Diritto allo Studio. Dal prossimo anno educativo, sarà in vigore il nuovo Regolamento approvato da tutti i consiglieri comunali che, nell’attribuzione dei punteggi, ha introdotto alcune novità che tengono conto per esempio dei cambiamenti del mondo del lavoro, sia dal punto di vista degli orari che dei contratti e di alcuni aspetti, come la presenza dei nonni sul territorio comunale, che renderanno più equo l’accesso al servizio. L’obiettivo è tenere conto in modo più incisivo delle necessità delle famiglie”.

Tra le novità introdotte nel Regolamento, infatti, si tiene conto se il bambino ha dei genitori che lavorano su turni di lavoro (uno solo o entrambi), mentre viene meno la distinzione fra lavoro a tempo pieno e lavoro a tempo parziale, viste le difformità a seconda dei tipi di lavoro.

È stato introdotto inoltre un punteggio per i bambini con un genitore vedovo, che il regolamento precedente non prevedeva.

Il nuovo regolamento introduce anche una modifica all’articolo che riguarda i non residenti. Si prevede la formazione di due graduatorie distinte: la prima, nel caso di genitori entrambi lavoratori e con almeno uno dei nonni residente nel territorio comunale; la seconda per genitori entrambi lavoratori e con almeno un genitore che lavora nel territorio comunale di Buccinasco. Le domande dei cittadini non residenti rientranti nella seconda graduatoria potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei non residenti rientranti nella prima.

Per la presentazione delle domanda gli utenti devono registrarsi tramite SPID o CIE/CNS utilizzando il seguente link: https://buccinasco.simeal.it/sicare/benvenuto.php e poi scegliere la funzione “Nuova domanda per i servizi scolastici” e successivamente su “Iscrizione al servizio nido 2026/2027”.