INAUGURATA A MILANO LA PRIMA BIBLIOTECA DELLO SPORT DEDICATA A GIANNI MURA

LA BIBLIOTECA, PROMOSSA DA ALTROPALLONE, APRE CON 2173 LIBRI E INVITA I CITTADINI A DONARE VOLUMI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – È stata inaugurata questa mattina alle ore 11:30 in via Confalonieri 3 nel quartiere Isola la prima Biblioteca dello Sport di Milano dedicata a Gianni Mura, uno spazio cittadino interamente pensato per raccontare lo sport come linguaggio culturale, sociale e civile. Un luogo che nasce nel segno della memoria del grande giornalista, ma con uno sguardo rivolto al futuro e alla partecipazione della città.

Sono 2173 i volumi già catalogati e disponibili, una raccolta nata grazie alle donazioni di autori, case editrici e cittadini e destinata ad arricchirsi ulteriormente nel tempo grazie al contributo di chi vorrà donare libri dedicati allo sport, alla sua storia e ai suoi valori. Cittadini, associazioni e appassionati potranno inoltre prendere parte attiva alla vita della Biblioteca con proposte e iniziative, contribuendo a renderla uno spazio sempre più vivo e partecipato. È possibile sostenere le attività anche attraverso la sottoscrizione della tessera annuale del costo di 10 euro, direttamente in sede.

La Biblioteca entrerà a far parte del sistema bibliotecario milanese e sarà aperta ogni martedì e giovedì dalle 14 alle 18 e ogni sabato dalle 9 alle 13. È pensata come un luogo da vivere quotidianamente, dove leggere, studiare, incontrarsi e confrontarsi sui temi dello sport e della società.

La Biblioteca dello Sport Gianni Mura è realizzata in uno degli spazi di proprietà del Comune assegnati attraverso il programma di bandi “Sefémm”, attivati dal 2022 e dedicati ad associazioni ed enti no profit. La sua nascita si inserisce nel percorso di Altropallone, l’associazione che da quasi trent’anni, anche attraverso l’omonimo Premio, promuove lo sport e il gioco come strumenti di inclusione, crescita sociale e contrasto al razzismo e alle discriminazioni.

“Questa Biblioteca è un regalo per Milano. Volevamo uno spazio semplice e vivo, dove lo sport non fosse solo risultato o cronaca ma racconto, memoria, confronto. Tenere viva la memoria di Gianni significa anche custodirne gli insegnamenti, il suo sguardo curioso, l’ironia, l’attenzione alle persone prima che ai campioni. Il modo migliore per ricordarlo è continuare a fare quello che lui faceva, usare lo sport per capire il mondo” – ha dichiarato Paolo Maggioni, ideatore della Biblioteca dello Sport Gianni Mura e conduttore de La Domenica Sportiva.

“Accogliamo con grande favore l’inaugurazione della Biblioteca dello Sport intitolata al grande giornalista sportivo Gianni Mura, un progetto di alto valore culturale promosso dall’Associazione Altropallone. Di questa realtà desidero sottolineare la grande capacità di utilizzare lo sport come strumento di integrazione sociale e culturale, promuovendo coesione, educazione dei giovani e stili di vita sani attraverso progetti di cooperazione sia a livello nazionale sia internazionale. Si tratta di temi centrali nell’azione amministrativa di Regione Lombardia. Grazie a iniziative come quelle di Altropallone, che avvicinano le persone allo sport e lo rendono un linguaggio comune tra generazioni e comunità diverse, è possibile costruire relazioni solide e favorire uno sviluppo condiviso, come dimostrano anche le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026” – ha aggiunto Raffaele Cattaneo, Sottosegretario alla Presidenza con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee di Regione Lombardia.

“L’apertura della Biblioteca dello Sport dedicata a Gianni Mura rappresenta un momento importante per la vita culturale della nostra città. È un progetto che riconosce pienamente il valore dello sport come strumento culturale, sociale e civile, capace di raccontare la nostra società, di unire le persone e di promuovere inclusione e rispetto. Intitolare questo spazio a Gianni Mura significa rendere omaggio a un grande maestro del giornalismo, che ha saputo narrare lo sport con profondità, passione e sguardo critico, intrecciandolo alla società e alla cultura del nostro tempo. Questa biblioteca nasce come luogo aperto e partecipato, inserito nel sistema bibliotecario milanese, e sarà uno spazio vivo dove leggere, studiare, incontrarsi e confrontarsi. Ringrazio l’associazione Altropallone, i donatori e tutte le realtà che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che arricchisce il quartiere Isola e l’intera città” – ha aggiunto Tommaso Sacchi, assessore alla Cultura del Comune di Milano.

“Partire dal basso, dai piani terra delle case popolari, per generare cultura, relazioni e opportunità nei quartieri di Milano. È questa la direzione che abbiamo scelto con il programma di bandi pubblici per assegnare gli spazi comunali a progetti sociali, culturali, sportivi e formativi. Oggi, in via Confalonieri, il programma “Sefèmm” prende forma attraverso l’apertura di una proposta unica in Italia: la Biblioteca dedicata a Gianni Mura, uno spazio che unisce libri e sport, l’identità di Milano e i valori dei Giochi olimpici. Con Altropallone – una delle 77 associazioni che hanno partecipato a uno degli ultimi bandi – il Comune di Milano celebra uno dei circa 150 contratti di affitto agevolato attivati dal 2022 a oggi. Grazie a questi strumenti, associazioni, artigiani e gruppi di giovani hanno potuto trasformare idee di impresa e di comunità in progetti concreti, riattivando spazi vuoti all’interno di isolati e cortili e costruendo nuove reti di prossimità. A breve saranno pubblicati nuovi bandi con lo stesso obiettivo: creare qualità urbana e servizi vicini alle persone, a partire anche dalle librerie, come presìdi culturali e sociali dei quartieri” – ha dichiarato Emmanuel Conte, assessore al Bilancio, Demanio e Piano straordinario Casa.

“Dal 2022 il Salone Internazionale del Libro di Torino promuove il Premio di letteratura sportiva Gianni Mura per valorizzare libri e storie di sport, coinvolgendo studentesse e studenti da tutta Italia. Il Premio affianca la programmazione della Sala Olimpica e i podcast Fuoriclasse, avvicinando gli appassionati alle narrazioni sportive. Essere oggi accanto alla nascita della Biblioteca Gianni Mura è per noi motivo di orgoglio e responsabilità: significa continuare a coltivare uno spazio in cui lo sport diventa racconto, memoria condivisa e sguardo sul presente attraverso linguaggi diversi” – ha conclusoSilvio Viale, Presidente associazione Torino città del libro.

Nei prossimi giorni il programma proseguirà con una serie di appuntamenti dedicati ai temi dell’inclusione, del racconto sportivo e dell’eredità olimpica, dall’incontro “Football Vs Homophobia” alla riflessione su Olimpiadi e Paralimpiadi, dal dialogo sul calcio contemporaneo fino all’appuntamento conclusivo con Serse Cosmi e con il racconto dedicato ad Alberto Tomba a cura di Giuseppe Pastore.

