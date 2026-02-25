Incidente mortale a Calco, due morti e due feriti

(mi-lorenteggio.com) Calco, 25 febbraio 2026 – Intorno alle ore 15.40 di oggi, lungo la SS342 è avvenuto un incidente mortale poco ii uno scontro frontale tra un TIR e tre auto .

Sul posto sono giunti: l’elisoccorso, un’automedica, 2 ambulanze, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine.

Per permettere le operazioni di soccorso e i successivi rilievi, il tratto di statale è stato temporaneamente chiuso.

Inutili i soccorsi per un uomo di 51 anni di Brivio e per uno di 70 anni di La Valletta Brianza, che sono stati estratti dalle lamiere di una delle vetture. Un ragazzo di 24 anni e una ragazza di 26 anni sono stati trasportati all’ospedale di Lecco in codice giallo: il conducente dell’auto, il 24enne ha riportato traumi al volto e all’addome, la 26enne, passeggera ha riportato un trauma al bacino.