La prof.ssa Maria Gerosa alla guida della Scuola di Specializzazione in Reumatologia della Statale di Milano

Prima donna a dirigere la Scuola con sede all’ASST Gaetano Pini-CTO: medicina di precisione, ricerca e formazione interdisciplinare al centro del mandato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – Per la prima volta nella sua lunga storia, la Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell’Università degli Studi di Milano, con sede all’ASST Gaetano Pini-CTO è diretta da una donna. A ricoprire questo ruolo prestigioso è la prof. Maria Gerosa, classe 1973, Dirigente medico della Clinica Reumatologica dell’ASST Gaetano Pini-CTO. Raccoglie il testimone dal prof. Roberto Caporali, Direttore del Dipartimento di Reumatologia e Scienze Mediche dell’ASST Gaetano Pini-CTO che ha da poco concluso il suo mandato.

La prof. Maria Gerosa ricopre il ruolo di Professore Associato in Reumatologia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità dell’Università degli Studi di Milano. È un’esperta di riferimento per la cura del Lupus e della Sindrome da anticorpi antifosfolipidi, si occupa attivamente di malattie autoimmuni sistemiche, con un focus particolare sulle problematiche legate alla pianificazione familiare. Anche la sua attività scientifica si concentra in particolare su vari aspetti di gestione clinica e terapeutica dei pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e da Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi e sull’impatto della gravidanza sul decorso clinico delle diverse patologie reumatiche e autoimmuni, tema su cui ha pubblicato diversi contributi e partecipato a progetti per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali (PDTA). Ha conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia e successivamente la Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica, consolidando poi la sua carriera attraverso il dottorato di ricerca e l’attività accademica presso l’Università degli Studi di Milano.

Prof.ssa Gerosa, lei è la prima donna a dirigere la Scuola di Specializzazione in Reumatologia. Che valore attribuisce a questo primato, sia a livello personale sia per le colleghe che intraprendono questa carriera?

Sono molto orgogliosa che a Milano questo compito sia stato affidato a me, grazie anche alla fiducia che i miei colleghi hanno riposto nel mio operato. Non sono sola perché, a differenza di altre branche della Medicina, nell’ambito della Reumatologia ci sono numerose donne che rivestono ruoli di primo piano e in prestigiose università italiane la scuola di specializzazione in Reumatologia è guidata da una donna. La presenza femminile ai vertici non può che far bene alla clinica e alla ricerca perché porta un punto di vista diverso, migliorando la medicina di genere.

Quali sono gli obiettivi che intende perseguire nel corso del suo mandato?

La nostra scuola di specializzazione è una delle più antiche di Italia. La mia intenzione è quella proseguire e rafforzare il percorso di crescita della scuola, già avviato dal prof. Roberto Caporali, che l’ha diretta prima di me. Il mio obiettivo è quello di mantenere elevati standard didattici e clinici, promuovendo al contempo un ambiente di crescita inclusivo, dinamico e orientato alla collaborazione interdisciplinare, in cui gli specializzandi abbiano la possibilità, di portare avanti non solo la loro formazione clinica ma di avvicinarsi, se lo desiderano, anche al mondo della ricerca.

Quali sono le sfide principali che i futuri reumatologi si troveranno ad affrontare nei prossimi 10 anni?

Negli ultimi anni, abbiamo assistito a enormi progressi nel campo della gestione clinica dei pazienti affetti da malattie reumatologiche e l’armamentario terapeutico attualmente a nostra disposizione è molto vasto e in continua espansione. La sfida che ci aspetta ora credo sia quella di sviluppare degli strumenti che ci permettano di identificare quale sia il corretto approccio terapeutico al singolo paziente, secondo il principio della cosiddetta ‘medicina di precisione’.

Ci sono nuovi ambiti di ricerca o metodologie didattiche che intende introdurre nel percorso formativo degli specializzandi?

Credo che il percorso formativo degli specializzandi all’ASST Gaetano Pini-CTO sia piuttosto completo, grazie anche all’elevata professionalità dei vari specialisti che lavorano nel nostro ospedale, non solo gli altri docenti universitari, ma anche i numerosi medici ospedalieri che contribuiscono alla formazione come tutor o professori a contratto. Quello che mi piacerebbe fare è implementare il confronto con gli altri specialisti, non solo del Dipartimento di Ortopedia e Chirurgie Specialistiche, ma anche del Dipartimento dei Servizi Sanitari di cui fa parte la Radiologia, l’Anatomia Patologica e il Laboratorio Analisi.

In che modo l’attività di ricerca della Scuola si traduce in benefici diretti per i pazienti che afferiscono alla Clinica Reumatologica dell’ASST Pini-CTO?

L’aiuto degli specializzandi alla nostra attività di ricerca è fondamentale. La loro curiosità, l’entusiasmo e l’impegno ci hanno aiutato a portare avanti numerose linee di ricerca clinica che poi ci hanno permesso di migliorare la gestione dei pazienti reumatologici, nell’ottica di quella personalizzazione del percorso diagnostico e di cura. Il contributo che questi giovani danno anche nella attività clinica quotidiana ci permette di poter dedicare più tempo e risorse ai nostri pazienti e di dedicarci alla progettazione di nuovi protocolli di ricerca.

Cosa direbbe a una studentessa di Medicina che oggi pensa di intraprendere la specializzazione in Reumatologia? Che consiglio le darebbe?

Le direi che ha davanti una disciplina straordinariamente stimolante, sia dal punto di vista clinico sia umano. La Reumatologia è una branca della Medicina Interna che richiede uno sguardo ampio: non si limita a “curare le articolazioni”, ma si occupa di malattie sistemiche complesse, come l’artrite reumatoide, il lupus, le vasculiti, la sclerosi sistemica e tante altre. Significa imparare a ragionare in modo integrato, collegando Immunologia, Clinica, Laboratorio e Imaging. Il primo consiglio che le darei è di coltivare la curiosità scientifica. La Reumatologia è una delle specialità che negli ultimi vent’anni ha visto una vera rivoluzione terapeutica: è un ambito in continua evoluzione, dove ricerca e pratica clinica dialogano costantemente. Il secondo consiglio è di sviluppare grandi capacità di ascolto. Molte malattie reumatologiche sono croniche: il rapporto medico-paziente è lungo, profondo, basato sulla fiducia. Non si cura solo una patologia, ma una persona nel suo percorso di vita. Per riassumere, la Reumatologia è una disciplina impegnativa, ma capace di dare grandi soddisfazioni professionali e umane.

*****

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Gaetano Pini-CTO, punto di riferimento per l’ortopedia, la riabilitazione specialistica, la reumatologia e la neurologia, a livello nazionale, comprende a Milano tre presidi ospedalieri: il Gaetano Pini, il CTO e il Polo Riabilitativo Fanny Finzi Ottolenghi. L’ASST Gaetano Pini-CTO – evoluzione della Scuola Ortopedica milanese nata nel 1874 – è specializzata in patologie e traumi dell’apparato muscolo-scheletrico, reumatologia e fisiatria. L’Azienda accoglie ogni anno più di 800mila utenti e i suoi specialisti lavorano con le più sofisticate tecniche di imaging, attraverso sale operatorie sia convenzionali sia dotate delle ultime tecnologie. L’ASST Gaetano Pini-CTO è centro erogatore per la presa in carico dei pazienti cronici nell’ambito delle patologie reumatologiche e della Malattia di Parkinson.

Redazione