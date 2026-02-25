LODI, ALLOGGI ALER AL PERSONALE SANITARIO DELL’ASST. PRESIDENTE FONTANA E ASSESSORE FRANCO: DA REGIONE AIUTO CONCRETO A CHI LAVORA PER IL BENE DELLA COMUNITÀ

FIRMATA CONVENZIONE A PALAZZO LOMBARDIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026. Sei abitazioni a canone concordato per il personale sanitario dell’ASST Lodi nel capoluogo provinciale e nei Comuni di Casalpusterlengo, Caselle Landi e Codogno. È quanto prevede l’accordo tra Regione Lombardia, Aler Pavia-Lodi e ASST Lodi per fornire alloggi a infermieri e personale operativo, rafforzandone la presenza nell’area di competenza dell’Azienda sociosanitaria.

La firma della convenzione è avvenuta a Palazzo Lombardia alla presenza del governatore Attilio Fontana, dell’assessore regionale alla Casa e Housing sociale, Paolo Franco, della presidente di Aler Pavia-Lodi, Monica Guarischi, e del direttore generale della ASST di Lodi, Guido Grignaffini.

PRESIDENTE FONTANA – “Regione Lombardia – evidenzia il governatore Fontana – continua a sostenere in modo concreto infermieri e personale sanitario mettendo a disposizione, attraverso Aler, abitazioni a costi accessibili che consentano loro di vivere stabilmente nei territori in cui operano. L’obiettivo è duplice: da un lato sostenere chi ogni giorno, con competenza e dedizione, si prende cura della salute dei cittadini; dall’altro rafforzare in modo strutturale la presenza di personale nelle nostre strutture pubbliche”.

ASSESSORE FRANCO – “Continuiamo a lavorare con impegno – sottolinea l’assessore Franco – per garantire il diritto alla casa anche agli infermieri e al personale sociosanitario che ogni giorno assicurano ai cittadini un servizio fondamentale. Chi lavora per il bene della comunità non deve essere costretto a rinunciare a trasferirsi nei nostri territori a causa della difficoltà di trovare abitazioni in affitto a costi sostenibili. Con questa convenzione interveniamo in modo mirato nel Lodigiano, mettendo a disposizione alloggi a canone concordato e valorizzando al contempo il patrimonio pubblico di Aler. Siamo la prima Regione d’Italia ad aver strutturato un piano per l’housing sociale: un modello virtuoso che stiamo estendendo su più territori con determinazione”.

I sei appartamenti sono così distribuiti: due a Lodi (via Isola Caprera 5) uno a Casalpusterlengo (via Fausto Coppi 26), due a Caselle Landi (via Guglielmo Marconi 29 e via Padre Losi 32), uno a Codogno (via Madre Tondini 3). I proventi derivanti dalla valorizzazione, della durata di 15 anni, saranno utilizzati per la manutenzione ordinaria degli stabili di proprietà di Aler Pavia Lodi.

“L’incidenza dei costi abitativi – spiega la presidente Guarischi – rappresenta uno dei principali problemi per il reclutamento e la stabilizzazione del personale sanitario sul territorio della provincia di Lodi. Per questo abbiamo lavorato con impegno e determinazione al programma di valorizzazione e al protocollo d’intesa, seguendo la convinzione che questo progetto rafforzerà la presenza di personale sanitario presso le strutture sanitarie pubbliche del territorio lodigiano. Ringrazio Regione Lombardia: la firma di oggi è la dimostrazione che il lavoro condiviso e l’impegno costante portano a risultati concreti”.

“L’operazione che oggi trova la sua piena realizzazione – afferma il direttore generale Grignaffini – va nella direzione di quel welfare aziendale che la Asst di Lodi vuole promuovere per favorire la retention dei nostri operatori e l’arrivo di nuovi professionisti. Il tema abitativo è infatti uno dei fattori che spesso influisce negativamente e limita chi arriva da fuori provincia e che non può affrontare la spesa di affitti sempre più alti. Per questa ragione individuare soluzioni a tariffe agevolate va incontro a quelle categorie più sensibili all’argomento quali infermieri, tecnici e fisioterapisti. Crediamo che questa nuova opportunità che ci viene offerta sia fondamentale per aumentare il potere attrattivo della nostra azienda e consentirci di incrementare le nuove assunzioni”.

L’iniziativa si affianca ad analoghe intese promosse da Regione e stipulate recentemente per destinare abitazioni a canone concordato al personale sanitario: tra queste, quella con Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano per 20 alloggi e quella con ASST Nord Milano per 32 alloggi.

Regione Lombardia, inoltre, parlando di sostegno ai lavoratori dei servizi di pubblica utilità, negli ultimi anni ha previsto l’assegnazione di alloggi Aler, tra gli altri, a Forze dell’ordine, Vigili del fuoco e personale dell’amministrazione giudiziaria.

Nella foto: Fontana, Franco, Guarischi, e Grignaffini

