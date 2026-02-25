Marco Balzano nominato curatore del programma della quindicesima edizione di BookCity Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026. La Fondazione BookCity Milano annuncia la nomina di Marco Balzano come curatore del programma della quindicesima edizione di BookCity Milano, che si svolgerà dal 23 al 29 novembre 2026. Lo scrittore Marco Balzano succede a Oliviero Ponte di Pino ed Elena Puccinelli, responsabili del programma dalla prima alla quattordicesima edizione, ai quali va il ringraziamento della Fondazione per il fondamentale lavoro svolto in questi anni. Con questa nomina si apre una nuova fase per BookCity, che, a partire da quest’anno, prevede la designazione di un curatore per ogni edizione, con l’obiettivo di aprirsi a nuove visioni progettuali e stimolare nuove prospettive nella costruzione del programma, in continuità con i valori di diffusione e partecipazione cittadina che da sempre animano la manifestazione. BookCity Milano è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano e dalla Fondazione BOOKCITY MILANO, costituita da Fondazione Corriere della Sera, Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, Fondazione Umberto e Elisabetta Mauri, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, e da AIE – Associazione Italiana Editori. La Fondazione BookCity Milano è presieduta da Luca Formenton, alla guida del Consiglio di Indirizzo composto da Ferruccio De Bortoli, Carlo Feltrinelli, Piergaetano Marchetti (con funzione anche di Garante) e Stefano Mauri.