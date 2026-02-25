MICAM 101: si chiude con risultati solidi e rafforza il ruolo di hub internazionale della calzatura

Giovanna Ceolini:” Una piattaforma viva di business e di visione strategica, uno spazio in cui l’eccellenza manifatturiera italiana dialoga con le tendenze emergenti, con le nuove tecnologie, con i modelli distributivi del futuro”

(mi-lorenteggio.com) Milano 25 febbraio 2026. Si è conclusa ieri a Fieramilano Rho la 101° edizione di MICAM e la 129° edizione di MIPEL con oltre 20.000 visitatori, di cui 54% internazionali e 46% italiani.

Tra i Paesi che hanno visitato le manifestazioni, le migliori performance da Francia, Spagna, Germania, Belgio, Grecia e sul fronte Extra UE dal Giappone e dagli USA.

La manifestazione ha registrato la partecipazione di 795 marchi di cui 402 internazionali e 393 italiani, confermando l’elevata attrattività internazionale e il ruolo centrale della fiera nel supporto ai processi di business e internazionalizzazione del comparto.

“Questa edizione di MICAM ci consegna un segnale chiaro e incoraggiante: il settore calzaturiero sa reagire con intelligenza alle sfide del mercato globale, trasformando le complessità in opportunità di crescita e innovazione. – dichiara Giovanna Ceolini, presidente di MICAM e Assocalzaturifici – I numeri confermano la solidità della manifestazione, ma ciò che ci rende davvero orgogliosi è la qualità delle relazioni che si costruiscono qui, l’intensità del confronto tra aziende, buyer e operatori provenienti da tutto il mondo. MICAM non è soltanto una fiera: è una piattaforma viva di business e di visione strategica, uno spazio in cui l’eccellenza manifatturiera italiana dialoga con le tendenze emergenti, con le nuove tecnologie, con i modelli distributivi del futuro. Il lavoro avviato con il piano industriale, la collaborazione con i nostri partner istituzionali – dal Ministero degli Affari Esteri all’ICE – e la crescente attenzione all’internazionalizzazione dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Siamo pronti ad affrontare la prossima edizione con ancora maggiore ambizione, forti di una community globale che sceglie MICAM come proprio punto di riferimento.”

Particolare attenzione è stata dedicata ai contenuti evolutivi della manifestazione, a partire dal nuovo layout sviluppato nell’ambito del piano industriale realizzato con KPMG, orientato a migliorare l’esperienza di visita e a valorizzare innovazione e filiera.

Tra gli elementi più apprezzati l’area MICAM Next, con i seminari realizzati in collaborazione con WIRED Italia e le sfilate.

Grande interesse per M&M – The Hub, spazio dedicato a formazione e manifattura evoluta, in cui la MICAM Academy e i workshop artigianali curati da Arsutoria School hanno attratto oltre 500 studenti nel corso dei 3 giorni di manifestazione.

Sul piano strategico, la manifestazione si inserisce nel progetto Fashion Link Milano, un ecosistema integrato, capace di mettere in relazione in maniera strategica brand, buyer e professionisti attraverso un’esperienza coordinata di tutte le fiere coinvolte che esalta la complementarità tra proposte differenti:

• Lineapelle

• Milano Fashion & Jewels

• MIPEL

• TheOneMilano

• SIMAC Tanning Tech

• Sì Sposaitalia Collezioni

L’appuntamento è ora con Micam 102, dal 13 al 15 settembre 2026.

Info: info@assocalzaturifici.it

Nella foto Giovanna Ceolini

