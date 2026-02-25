ONE OCEAN FOUNDATION LANCIA A MILANO IL SUO PRIMO BOOK CLUB DEDICATO AL MARE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – Anche senza il mare, Milano può diventare il punto di partenza per esplorarlo. Nasce da questa idea il nuovo Book Club firmato One Ocean Foundation, un ciclo di incontri che porta l’oceano in città attraverso la narrativa, creando uno spazio di confronto e condivisione dedicato alla sua cultura e tutela.

Il primo appuntamento è in programma mercoledì 5 marzo alle ore 18.30 presso Libreria Verso, con protagonista Il libro del mare di Morten A. Strøksnes (Iperborea). Un racconto affascinante ambientato nelle isole Lofoten, tra avventura, mito e riflessione, che accompagna i lettori in un viaggio profondo nel rapporto tra uomo e oceano.

Pensato per appassionati di lettura e curiosi, il Book Club invita i partecipanti a condividere impressioni e punti di vista in un contesto informale, favorendo la nascita di una comunità attenta e consapevole. Perché, anche lontano dalla costa, il nostro impatto sul mare parte dalle città e dalle scelte quotidiane.

L’iniziativa si inserisce nella missione della Fondazione di promuovere l’ocean literacy, offrendo un modo accessibile e coinvolgente per avvicinarsi ai temi ambientali e culturali legati all’oceano.

Questo primo incontro inaugura una serie di appuntamenti che si susseguiranno nel corso dell’anno, ognuno dedicato a un nuovo libro e a un diverso viaggio tra storie, scienza e immaginario marino: un invito a sentirsi parte dell’oceano, ovunque ci si trovi.

L’evento è aperto al pubblico; per partecipare è sufficiente iscriversi al seguente link: https://www.eventbrite.com/e/biglietti-one-ocean-book-club-1983549390623?aff=oddtdtcreator