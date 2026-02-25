Papa Leone XIV farà un Viaggio Apostolico nel Principato di Monaco, poi, in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale e in Spagna

Accogliendo l’invito del Capo di Stato e dell’Arcivescovo del Principato di Monaco, Papa Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico nella Città-Stato il 28 marzo prossimo.
Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo.
FRANCESE:
Accueillant l’invitation du Chef de l’État et de l’Archevêque de la Principauté de Monaco, le Pape Léon XIV effectuera un Voyage Apostolique dans la Cité-État le 28 mars prochain.
Le programme du Voyage sera publié ultérieurement.
Annuncio del Viaggio Apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale
ITALIANO:
Accogliendo l’invito dei rispettivi Capi di Stato e delle Autorità ecclesiastiche, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale dal 13 al 23 aprile. Sua Santità si recherà ad Algeri e Annaba dal 13 al 15 aprile; a Yaoundé, Bamenda e Douala dal 15 al 18 aprile; a Luanda, Muxima e Saurimo dal 18 al 21 aprile; e a Malabo, Mongomo e Bata dal 21 al 23 aprile.
Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo.
INGLESE:
Welcoming the invitations of the respective Heads of State and Ecclesiastical Authorities, His Holiness Pope Leo XIV will make an Apostolic Journey to Algeria, Cameroon, Angola and Equatorial Guinea from 13 to 23 April. His Holiness will visit Algiers and Annaba from 13 to 15 April; Yaoundé, Bamenda and Douala from 15 to 18 April; Luanda, Muxima and Saurimo from 18 to 21 April; and Malabo, Mongomo and Bata from 21 to 23 April.
The program of the Journey will be published at a later date.
FRANCESE:
Répondant à l’invitation des chefs d’État et des Autorités ecclésiastiques concernés, Sa Sainteté le Pape Léon XIV effectuera un voyage apostolique en Algérie, au Cameroun, en Angola et en Guinée équatoriale du 13 au 23 avril. Sa Sainteté se rendra à Alger et Annaba du 13 au 15 avril ; à Yaoundé, Bamenda et Douala du 15 au 18 avril ; à Luanda, Muxima et Saurimo du 18 au 21 avril ; et à Malabo, Mongomo et Bata du 21 au 23 avril.
Le programme du voyage sera communiqué en temps utile.
SPAGNOLO:
Aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y Autoridades eclesiásticas, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, del 13 al 23 de abril. Su Santidad visitará Argel y Annaba del 13 al 15 de abril; Yaundé, Bamenda y Duala del 15 al 18 de abril; Luanda, Muxima y Saurimo del 18 al 21 de abril; y Malabo, Mongomo y Bata del 21 al 23 de abril.
El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo.
PORTOGHESE:
Acolhendo o convite dos respectivos Chefes de Estado e das Autoridades eclesiásticas, o Santo Padre Leão XIV realizará uma Viagem Apostólica à Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial, entre 13 e 23 de abril. Sua Santidade visitará Argel e Annaba de 13 a 15 de abril; Yaoundé, Bamenda e Douala de 15 a 18 de abril; Luanda, Muxima e Saurimo de 18 a 21 de abril; e Malabo, Mongomo e Bata de 21 a 23 de abril.
O programa completo da Viagem será divulgado oportunamente.
ARABO:
تلبيةً لدعوة رؤساء الدّول المعنيّين والسُّلطات الكنسيّة، سيقوم قداسة البابا لاوُن الرّابع عشر بزيارة رسوليّة إلى الجزائر والكاميرون وأنغولا وغينيا الاستوائيّة، وذلك من 13 إلى 23 نيسان/أبريل. وسيزور قداسته الجزائر العاصمة وعنّابة (Algeri e Annaba) من 13 إلى 15 نيسان/أبريل؛ وياوندي وبامندا ودوالا (Yaoundé, Bamenda e Douala) من 15 إلى 18 نيسان/أبريل؛ ولواندا ومُكسِيما وساوريمو (Luanda, Muxima e Saurimo) من 18 إلى 21 نيسان/أبريل؛ ومالابو ومونغومو وباتا (Malabo, Mongomo e Bata) من 21 إلى 23 نيسان/أبريل.
سيُعلَن برنامج الزّيارة في الوقت المناسب.
Annuncio del Viaggio Apostolico in Spagna
ITALIANO:
Accogliendo l’invito del Capo di Stato e delle Autorità ecclesiastiche del Paese, il Santo Padre Leone XIV compirà un Viaggio Apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno 2026.
Il programma del Viaggio sarà reso noto a suo tempo.
SPAGNOLO:
Acogiendo la invitación del Jefe de Estado y de las Autoridades eclesiásticas del país, el Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a España del 6 al 12 de junio de 2026.
El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo.