PARA CLIMBING E PET THERAPY: OPEN DAY DEDICATO AI BAMBINI DIVERSAMENTE ABILI

Il progetto ‘OLTRE IL MURO’- ARRAMPICATA INCLUSIVA IN LOMBARDIA’ dedica una tappa speciale ai più piccoli

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026. Prosegue con la seconda tappa il progetto “Oltre il Muro – Arrampicata inclusiva in Lombardia”, inaugurato a gennaio 2026.

Questa iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere l’arrampicata sportiva come strumento educativo, terapeutico e sociale rivolto a persone con disabilità visive e motorie, puntando alla costruzione di una società più solidale e inclusiva. L’arrampicata diventa un mezzo coinvolgente ed efficace per migliorare le competenze motorie, la gestione emotiva e per aumentare la capacità di cooperazione tra i partecipanti.

Sotto il profilo terapeutico e riabilitativo, “Oltre il Muro” intende integrare l’arrampicata nei percorsi di recupero funzionale, offrendo un approccio innovativo e motivante, teso ad accrescere il benessere psicofisico della persona.

In questa seconda tappa, che si svolgerà presso la palestra Ikigai Climbing a Legnano, sabato 28 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 17.00, l’attenzione sarà rivolta ai più piccoli (3-6 anni), che potranno divertirsi con l’arrampicata adattiva, all’interno di un ambiente sicuro, accogliente e inclusivo. Potranno infatti sperimentare attività mirate come gioco arrampicata e circuiti motori e unire a questa attività una piacevole e rassicurante esperienza di pet therapy.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il responsabile del Progetto, Giovanni Piras, al numero 340-1035130, oppure scrivere al Comitato Regionale Lombardia della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana all’indirizzo e-mail: fasilombardia.paraclimb@gmail.com