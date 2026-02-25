POSTE ITALIANE: RIPARTE DA GORGONZOLA EDUFINTOUR ROADSHOW 2026

Un incontro organizzato con il patrocinio del Comune per migliorare le conoscenze dei cittadini sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione delle risorse finanziarie.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026 – Si è tenuta oggi presso l’Auditorium del Centro Intergenerazionale in via G. Oberdan la prima tappa in Italia 2026 di “EDUFinTOUR ROADSHOW”, gli incontri di educazione finanziaria promossi da Poste Italiane per aiutare i cittadini a compiere scelte finanziarie sempre più consapevoli e migliorare le loro conoscenze sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione delle risorse economiche.

All’incontro realizzato in collaborazione con il Comune di Gorgonzola hanno partecipato la Sindaca di Gorgonzola, Ilaria Scaccabarozzi insieme ai rappresentanti di Poste Italiane e ai numerosi cittadini che hanno saputo cogliere questa opportunità di formazione messa a disposizione della comunità gratuitamente.

“Vorrei ringraziare Poste Italiane per averci dato l’opportunità di organizzare insieme un incontro di questo tipo perché è importante che i cittadini sappiano amministrare i propri averi e soprattutto è importante che ci sia qualcuno che insegni loro come fare – ha dichiarato Ilaria Scaccabarozzi, Sindaca di Gorgonzola – Questo argomento non è scontato perché nei nostri comuni ci accorgiamo quotidianamente delle difficoltà che alcuni cittadini hanno nell’occuparsi delle loro risorse. Questa iniziativa è un ulteriore dimostrazione della collaborazione con Poste che sta dando ottimi frutti”

Durante l’incontro sono stati trattati argomenti di interesse come il credito, gli investimenti, la protezione, la previdenza e il passaggio generazionale, illustrati dagli esperti di educazione finanziaria di Poste Italiane, che si sono confrontati con i partecipanti su come rendere efficiente la gestione della finanza personale attraverso un uso consapevole del denaro e il contatto costante con il proprio consulente finanziario.

Poste Italiane contribuisce alla diffusione della cultura economica e per questo dedica all’educazione finanziaria dei cittadini anche un ampio spazio sul sito internet posteitaliane.it, accessibile a tutti e fruibile gratuitamente in diverse forme (podcast, videopillole e guide). Un esempio è la nuova sezione “A scuola di economia”: due percorsi di educazione finanziaria per le nuove generazioni, pensati per introdurre in modo semplice e divertente i concetti base della finanza.

L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite.