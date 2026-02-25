Teatro, lezioni diffuse e mostre: le iniziative per la Giornata internazionale della donna di Milano-Bicocca

dal 4 al 27 marzo 2026

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 febbraio 2026. In occasione della Giornata internazionale della donna 2026, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca propone diverse iniziative volte a riflettere e approfondire temi fondamentali legati alla condizione femminile, alla lotta contro le disuguaglianze di genere e alla promozione di una società più equa.

Tra gli eventi principali, il 4 marzo debutta lo spettacolo teatrale “Bravissime“, che affronta il dramma silenzioso delle bambine e delle ragazze sotto pressione per la perfezione fisica e il successo, evidenziando le responsabilità degli adulti e le conseguenze di un’ideologia della competizione. Il 9 marzo, l’Auditorium Guido Martinotti ospiterà il monologo “Esagerate!“, interpretato da Cinzia Spanò, che utilizza l’ironia per mettere in discussione le disparità di genere ancora radicate nella società.

Il 7 marzo si terrà la lezione inaugurale del corso dedicato alla formazione di operatori sociali nel contrasto alla violenza di genere, sottolineando l’importanza di un approccio multidisciplinare e di rete per tutelare le vittime. Dal 10 al 27 marzo, il convegno diffuso “Donne che agiscono“, promosso dal Centro ABCD per gli studi di genere, offrirà spunti di riflessione sull’apporto delle donne a tematiche di sostenibilità, sviluppo e cura, con il coinvolgimento di vari Dipartimenti dell’Ateneo.

Infine, dall’11 al 13 marzo, si svolgerà la rassegna “Storie di tratta e ordinario sfruttamento“, che vuol fare luce sul fenomeno della tratta di esseri umani e offrire strumenti di riconoscimento e intervento, attraverso incontri, installazioni multimediali e mostre fotografiche.

Le iniziative sono promosse da: Osservatorio Pari Opportunità, Cug- Comitato Unico di Garanzia, ABCD – Centro interdipartimentale per gli studi di genere, ADV – Against Domestic Violence, Centro di ricerca interuniversitario Culture di genere.