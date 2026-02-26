A Villa Burba di Rho presentata l’antologia “Poete oltre le stanze”

(mi-lorenteggio.com) Rho, 26 febbraio 2026 – Si è svolta domenica 22 febbraio, nella prestigiosa cornice della “Sala del Camino” di Villa Burba a Rho, la presentazione dell’antologia poetica edita da ChiareVoci “Poete oltre le stanze”. Dopo l’apertura istituzionale dell’Assessora Valentina Giro, Elisa Malvoni, curatrice dell’antologia e poeta a propria volta, ha condotto sapientemente l’evento, facendo dialogare tra loro i testi e le personalità delle sei “poete” intervenute alla serata e precisamente: Alice Serrao, Alina Niccara, Catia Simone, Manuela Zappa, Maria Piacente e Pamela Ruggieri.

Il pubblico ha partecipato numeroso e attento, lasciandosi coinvolgere dall’ascolto delle poesie e dalle diverse esperienze poetiche delle sei autrici presenti tra le ventiquattro che sono raccolte complessivamente nell’antologia. Un libro che, a distanza di quasi un secolo dal capolavoro di Virginia Woolf, si propone di dare voce alla scrittura delle donne, facendole uscire dalla loro “stanza tutta per sé”, per confrontarsi e dare nuova fecondità alla propria scrittura, grazie a relazioni reciproche. Anche questa volta l’Associazione GCAM, che ha promosso l’evento in collaborazione con il Comune di Rho, ha dimostrato di sapere offrire alla cittadinanza occasioni di grande rilievo culturale.