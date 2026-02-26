(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 26 febbraio 2026 – Per la prima volta ad Abbiategrasso… arriva un Festival Fantasy!
Il Castello Visconteo si trasforma in un mondo incantato.
Draghi, cavalieri, magia, spettacoli e un’atmosfera mai vista prima in
città.
28 e 29 Marzo 2026
Castello Visconteo – Abbiategrasso (MI)
Nasce ABBIATESOGNI 2026
Il primo grande Festival Fantasy di Abbiategrasso.
Due giorni straordinari tra:
Cosplay e personaggi fantasy
Grande Contest dal vivo (baby e adulti)
Laboratori per bambini
Truccabimbi
Show serale
Street food & area food
Animazione continua
Sabato 28 Marzo – Ore 15:00
Grande Contest: Danza, canto, recitazione, cosplay… e molto altro!
Iscrizioni aperte dal 1° al 26 marzo
abbiate sogni2026@outlook.it
ABBIATESOGNI – evento fantasy di Abbiategrasso
(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 26 febbraio 2026 – Per la prima volta ad Abbiategrasso… arriva un Festival Fantasy!