ABBIATESOGNI – evento fantasy di Abbiategrasso

(mi-lorenteggio.com) Abbiategrasso, 26 febbraio 2026 – Per la prima volta ad Abbiategrasso… arriva un Festival Fantasy!

Il Castello Visconteo si trasforma in un mondo incantato.

Draghi, cavalieri, magia, spettacoli e un’atmosfera mai vista prima in

città.

28 e 29 Marzo 2026

Castello Visconteo – Abbiategrasso (MI)

Nasce ABBIATESOGNI 2026

Il primo grande Festival Fantasy di Abbiategrasso.

Due giorni straordinari tra:

Cosplay e personaggi fantasy

Grande Contest dal vivo (baby e adulti)

Laboratori per bambini

Truccabimbi

Show serale

Street food & area food

Animazione continua

Sabato 28 Marzo – Ore 15:00

Grande Contest: Danza, canto, recitazione, cosplay… e molto altro!

Iscrizioni aperte dal 1° al 26 marzo

abbiate sogni2026@outlook.it