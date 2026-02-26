Allianz Milano chiude la stagione regolare in bellezza: Cuneo ko 3-0 all’Allianz Cloud

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – Questa è l’Allianz Milano che tutti vorrebbero vedere scendere sempre in campo. Rosa al completo, pressione al servizio, muro, difesa, attacco con percentuali altissime. L’ultima di stagione regolare, a giochi di classifica ormai fatti, regala al pubblico dell’Allianz Cloud forse la migliore prestazione della squadra di coach Roberto Piazza. A farne le spese una Ma Acqua S.Bernardo Cuneo che, colpita a freddo nel primo set, non è riuscita a reagire in questa occasione. I piemontesi, che hanno ruotato gran parte della rosa, ci hanno provato nel secondo parziale e nell’avvio del terzo, entrambi a lungo in parità, per arrendersi 3-0 in poco più di un’ora e un quarto.

La partita

Coach Matteo Battocchio mette Baranowicz in regia con Ferre opposto, Zaytsev e Strehlau schiacciatori laterali, Codarin e Stefanovic al centro, con Cavaccini libero. Risponde Roberto Piazza, che modifica il suo 6+1 degli ultimi mesi: c’è Kreling in palleggio con Reggers opposto, Recine e Otsuka laterali, Masulovic e Caneschi al centro e Catania libero.