ASSAGO, ECCO Il BILANCIO POST OLIMPIADI

(mi-lorenteggio.com) ASSAGO (26 febbraio 2026) – Le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 si sono concluse da alcuni giorni, ma nelle città che hanno ospitato le gare il fermento è ancora palpabile. È il caso di Assago, protagonista di questa prima edizione di Giochi “diffusi”, che hanno coinvolto territori diversi sotto un’unica regia organizzativa.

Il Comune, sede di gara esclusivamente per le Olimpiadi e non per i Giochi paralimpici, continua a respirare quell’attivismo che ha scandito l’ultimo anno. Striscioni, bandiere e il cubo led installato per l’occasione resteranno visibili fino al termine delle Paralimpiadi, a testimonianza di un evento che ha segnato profondamente il territorio. Nel frattempo, proseguono i lavori pubblici avviati in vista dell’appuntamento olimpico, destinati a concludersi nei prossimi mesi e a consolidare un’eredità che va oltre la manifestazione sportiva.

Grazie a questo evento il nome di Assago è stato conosciuto in tutto il mondo, superando una prova importante. Un impegno straordinario che ci lascerà ad Assago e ai suoi cittadini un’eredità importante sia dal punto di vista economico sia da quello immateriale, grazie ai principi universali che lo sport sa incarnare e trasmettere.

Alcuni risultati sono già visibili, altri si vedranno a breve. In questi mesi è stata riqualificata la cartellonistica e migliorata la viabilità cittadina: l’installazione di un semaforo intelligente in via Di Vittorio e la chiusura dell’attraversamento di viale Milanofiori hanno reso la circolazione più agevole e scorrevole. Tutti i parcheggi, oltre alla riqualificazione, sono stati oggetto di pulizia straordinaria e resi più luminosi grazie alla sostituzione delle vecchie lampade con moderni impianti a led.

È fissata per il 20 marzo la consegna del parcheggio di via Di Vittorio, completamente rinnovato e dotato di nuovi sistemi drenanti per prevenire allagamenti in caso di forti precipitazioni. È già stata riqualificata anche la via di collegamento con il Mediolanum Forum e con il Teatro Repower; sul ponte che scavalca la tangenziale è stata installata una linea luminosa a led, mentre il parcheggio ATM è stato interessato da un intervento di riqualificazione e pulizia straordinaria.

Sono inoltre in fase avanzata le procedure per le automazioni che renderanno operativi 24 ore su 24 tutti i parcheggi del territorio comunale. Per quanto riguarda gli interventi più strutturali – il rifacimento della passerella pedonale, lo spostamento del capolinea ATM e il trasferimento dei tornelli di accesso alla metropolitana a raso – l’iter amministrativo è a buon punto: è stato approvato il piano tecnico-economico, si sono svolte le conferenze di servizi e sono già stati acquisiti i pareri degli enti competenti.

