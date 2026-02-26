BCC Milano, nel 2025 850 milioni di euro di nuovo credito al territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2026 – BCC Milano chiude il Bilancio 2025 con il secondo miglior utile della sua storia, pari a 77 milioni di euro, registrando una lieve flessione del 7,6% rispetto al 2024. Un risultato di grande rilievo, soprattutto perché conseguito in condizioni di mercato profondamente diverse dall’esercizio precedente, caratterizzate da una rapida riduzione dei tassi di interesse.

La performance positiva della Banca è ulteriormente attestata dall’importante incremento del totale attivo, che registra una crescita del 6% e supera la soglia dei 5 miliardi di euro.

La gestione del credito rappresenta il principale motore dell’importante risultato di bilancio conseguito. Il totale dei crediti verso la clientela ha registrato una crescita del 10,6%, raggiungendo i 2,9 miliardi di euro. Le nuove erogazioni, in particolare, si attestano a 850 milioni di euro, con un incremento del 50% rispetto all’esercizio precedente.

Determinante è stato anche il contributo di una prudente e anticipata gestione del rischio tassi, che ha consentito alla Banca di limitare la contrazione dei margini nonostante la fisiologica riduzione del costo del denaro introdotta dalla BCE. In miglioramento anche gli indicatori di qualità del credito: l’incidenza dei crediti deteriorati si è infatti ridotta rispetto allo scorso esercizio, attestandosi su livelli ampiamente sostenibili sia in termini di lordo, NPL ratio lordo al 2,62% (3,54% a fine 2024), sia in termini di netto, NPL ratio netto all’1,18% (1,48% a fine 2024).

Il 2025 dimostra che BCC Milano non rinuncia al proprio ruolo di banca del territorio neppure in un contesto di tassi in rapida discesa. Anzi, lo rafforza. – ha dichiarato il Direttore Generale di BCC Milano, Giorgio Beretta – Abbiamo erogato 850 milioni di euro di nuovo credito, sostenendo famiglie e imprese in una fase in cui l’accesso alle risorse finanziarie torna a essere una leva decisiva per investimenti, occupazione e crescita. La redditività raggiunta, pur in uno scenario meno favorevole rispetto all’anno scorso, conferma la qualità del nostro modello di business e la capacità di gestione del rischio, frutto di scelte tempestive e ponderate. Questi risultati non nascono per caso: sono l’espressione concreta del lavoro quotidiano di tutta la struttura, delle nostre filiali, dei collaboratori e dei manager che in questi anni hanno saputo coniugare attenzione al cliente, gestione prudente e visione strategica. È grazie a questo impegno collettivo che la Banca continua a essere un punto di riferimento affidabile e un autentico motore di sviluppo per il territorio.

L’ottimo andamento aziendale è testimoniato anche dai volumi prodotti che tornano tutti in positivo.

La crescita degli impieghi netti (+10,6%) risulta più che doppia rispetto al +4,16% registrato in media dalle Banche del Gruppo Iccrea e nettamente superiore al +1,1% rilevato nel sistema bancario nazionale (fonte ABI). Molto positiva anche la dinamica della raccolta indiretta, che supera i 3 miliardi di euro e mette a segno un incremento dell’8,8% rispetto al 2024. La raccolta diretta, invece, si attesta a 3,56 miliardi di euro, mantenendosi pressoché stabile sull’esercizio precedente (+0,14%).

Sul fronte dei ricavi, la Banca ha registrato risultati coerenti con il quadro di contrazione dei tassi: il margine di interesse si è attestato a 131 milioni di euro, in diminuzione dell’8%, mentre il margine di intermediazione è sceso a 178 milioni di euro (-6%). L’andamento favorevole delle commissioni nette, che raggiungono i 47,5 milioni di euro segnando una crescita dell’8%, ha ampiamente compensato l’incremento dei costi operativi (+3%).

La riduzione del margine di intermediazione, riconducibile al calo del margine di interesse, ha inciso sul cost/income, che si posiziona al 47,4%, rispetto al 43,01% registrato nel 2024.

Grazie alle più che buone performance cresce ancora la solidità della Banca. Il Patrimonio netto, in aumento del 12,64% rispetto all’esercizio 2024, raggiunge i 570 milioni di euro, alzando gli indici di solidità patrimoniale sopra il 22%: TC ratio al 22,79% e CET1 ratio al 22,19%.

Negli ultimi anni BCC Milano ha costruito risultati importanti e solidi, che oggi le consentono di trasformare la buona gestione in politiche concrete di sostegno al territorio. – ha commentato il Presidente della Banca e del Gruppo BCC Iccrea Giuseppe Maino – La crescita patrimoniale e la stabilità raggiunta non sono un traguardo in sé, ma uno strumento per rafforzare la nostra missione mutualistica. È con questa prospettiva che abbiamo dato vita alla Fondazione, come espressione organizzata e strutturata dell’impegno della Banca verso le comunità locali. Un progetto che traduce in azioni tangibili i valori cooperativi e la responsabilità sociale che ci contraddistinguono. Quest’anno la Banca sarà in grado di destinare ulteriori 12 milioni di euro alla Fondazione, risorse che verranno investite in larga parte a favore dei progetti del Terzo Settore e delle Istituzioni. È il segno concreto di una gestione sana che genera valore e lo restituisce alla comunità, rafforzando il legame tra Banca e territorio in una logica di sviluppo condiviso e duraturo.