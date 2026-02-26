Ceriano – Bretellina SP31-bis, tavolo congiunto per fermare l’abbandono dei rifiuti

Confronto con Città di Saronno e Provincia di Como: più controlli e interventi più frequenti sul tratto di strada a ridosso del territorio comunale

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 26 febbraio 2026 – Su iniziativa del Comune di Ceriano Laghetto è stato convocato un tavolo di lavoro congiunto dedicato alla situazione della bretellina SP31-bis, tratto di competenza della Provincia di Como e situato a ridosso del territorio comunale di Ceriano Laghetto, interessato da ripetuti episodi di abbandono di rifiuti lungo la carreggiata, nelle piazzole di sosta ricadenti nel Comune di Saronno e nelle scarpate adiacenti.

All’incontro hanno partecipato, per il Comune di Ceriano Laghetto, il Sindaco Massimiliano Occa, l’Assessore all’Ambiente Thomas Nisi, il Consigliere delegato al Decoro Urbano Massimo Fatiga e l’Ufficio Tecnico comunale. Per il Comune di Saronno erano presenti l’Assessore all’Ambiente Maria Laura De Cristofaro, l’Ufficio Tecnico e il Comandante della Polizia Locale Claudio Borsani. Hanno preso parte al confronto anche l’Ufficio Tecnico della Provincia di Como e il Nucleo Forestale della Polizia Provinciale di Como.

I rilievi effettuati lungo il tratto stradale hanno evidenziato la presenza di rifiuti di diversa tipologia: in alcuni casi accumulati nei punti di abbandono, in altri dispersi lungo le scarpate a seguito dell’azione del vento o del passaggio dei mezzi di manutenzione, con ricadute anche sui terreni agricoli limitrofi. Sono stati rinvenuti anche rifiuti speciali – tra cui frigoriferi, copertoni, barattoli contenenti vernici, macerie, materassi – che richiedono interventi con personale e mezzi specializzati, autorizzati e adeguatamente segnalati agli utenti della strada.

Nel corso dell’incontro sono state condivise le prime azioni operative e la Provincia di Como ha comunicato un prossimo intervento di pulizia della carreggiata. Entro il prossimo incontro sarà valutato un aumento della frequenza degli interventi di pulizia, oggi programmati indicativamente con cadenza trimestrale.

È stata inoltre avviata una valutazione tecnica per l’installazione di sistemi di videosorveglianza, con caratteristiche adeguate alla tipologia del tratto stradale. Il confronto sarà esteso nei prossimi passaggi anche ad altri enti competenti, per rendere l’azione ancora più efficace e coordinata.

È già stato fissato un nuovo incontro di aggiornamento con l’obiettivo di definire un piano di azioni aggiuntive e il relativo cronoprogramma.

«Abbiamo voluto fortemente questo tavolo – dichiara l’Assessore all’Ambiente di Ceriano Laghetto Thomas Nisi – perché la situazione della bretellina non è più accettabile. Serviva un confronto operativo tra gli enti coinvolti per superare interventi episodici e costruire un’azione strutturata. La direzione è chiara: più controlli, interventi più frequenti e strumenti adeguati per contrastare e punire l’abbandono dei rifiuti. Non permetteremo che pochi incivili trasformino un’arteria strategica in una discarica, scaricando i costi sulla collettività.».